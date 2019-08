Psiquiatra e artista cearense tem trajetória narrada em livro com diversidade de temáticas

São 75 anos de amores, dores, paixões e desafios narrados em páginas que transbordam sensibilidade e poesia. Essa é a tônica do livro “Um rolezinho pelo lado selvagem”, de autoria do psiquiatra e artista cearense Luiz Teixeira Neto.

O livro será lançado neste sábado (31), a partir das 11h, no Florida Bar. Ao som de DJ Alan Morais, os visitantes poderão conferir uma síntese de uma trajetória marcada por diferentes percursos, visando apresentar à audiência, conforme o autor, “o avesso das coisas e o rosto atrás das máscaras”.

A obra conta ainda com ilustrações do diretor de arte Saul Ferreira, cuidadosamente escolhidas para casar com os versos do escritor, retratando diferentes épocas e situações da existência.

Uma das ilustrações de Saul Ferreira para a obra

Inspiração

O livro completa a trilogia iniciada com “Caminhos e Pegadas”, de 2017, e “Hannah e a Bailarina”, de 2018. Os exemplares têm como inspiração o desejo de lutar por uma vida menos ordinária e traçam os caminhos até este mais recente.

Em “Um rolezinho pelo lado selvagem”, temáticas como as angústias políticas dos anos 1960 e 1970, bem como os dilemas pessoais vivenciados entre os anos 1980 a 2000, revestem as páginas do material, encarado pelo próprio escritor como um “delírio poético”. É conferir para ver.

Serviço

Lançamento do livro “Um rolezinho pelo lado selvagem”

Neste sábado (31), a partir das 11h, no Florida Bar (Rua Dom Joaquim, 68, Centro). Após o lançamento, o livro estará disponível na Livraria Cultura