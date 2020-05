Projeto "Tarde com Arte" apresenta contação de histórias em formato podcast

Em tempos de pandemia, o Grupo Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, inova ao adaptar seu projeto de contação de histórias, o “Tarde com Arte”, para narrativas em áudio. A iniciativa foi pensada nas famílias que desejam, neste momento, aproximar os pequenos do universo artístico.

O grupo teatral realiza o projeto presencialmente há cinco anos, periodicamente no Espaço Cultural Unifor, no qual atores caracterizados se posicionam diante das obras de arte e, criando uma atmosfera de encantamento, dão vida a personagens carismáticos. As narrativas de algumas biográficas e outras fictícias são carregadas de informações sobre a história da arte e de alguns de seus expoentes nacionais e internacionais.

Com o fechamento temporário do Espaço, uma consequência das recomendações de isolamento social, a coordenadora do Grupo Mirante, a professora Hertenha Glauce conta que o projeto ‘Tarde com Arte’ precisou se reinventar. "Decidimos recontar suas histórias por vias digitais, em formato podcasts".

Nesta nova fase, as histórias do “Tarde com Arte” saem temporariamente dos corredores do Espaço físico e aterrissam virtualmente em um site próprio. Nas gravações, produzidas durante a quarentena, ouvem-se narrativas inspiradas na vida ou nas criações de Sérvulo Esmeraldo, Jean-Baptiste Debret, Antonio Bandeira e outros artistas plásticos.

“Este é um projeto que tenho muita admiração e gosto bastante de fazer parte, seja escrevendo as histórias ou contando. O poder de incentivar o interesse pelas obras e de encantar por meio das contações é sem igual, e tem sido muito interessante repensar o formato para podcast”, ressalta Eurico Mayer, membro do grupo cuja voz pode ser ouvida na contação de “La Femme Bateau” e “Três amores”.

Para o ator, a transição de performance ao vivo para contação em áudio requer a busca por soluções criativas: “A gente acaba tendo que adaptar algumas coisas, como diminuir a interatividade e tentar compensar ‘colorindo’ na voz o que perdemos de estímulo visual de corpo, figurino e adereços. Mesmo com essas dificuldades, fico muito feliz de o Grupo Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza poder contribuir nesse momento tão delicado, quando nos deparamos com a importância da arte em nossas vidas”, destaca Eurico.

Confira, a seguir, as narrativas do projeto “Tarde com Arte” disponíveis em áudio e a equipe técnica

Episódios

La Femme Bateau (inspiração: Sérvulo Esmeraldo)

Texto e atuação: Eurico Mayer

Três amores, Pancetti (inspiração: José Pancetti)

Texto e atuação: Eurico Mayer

A Viagem Pitoresca de Debret (inspiração: Jean-Baptiste Debret)

Texto e atuação: Annalies Borges

O Pescador de Histórias (inspiração: Raimundo Cela)

Texto: Annalies Borges

Atuação: Ivan Lourinho

A Poética das Cores (inspiração: Antonio Bandeira)

Texto: Annalies Borges

Atuação: Daniella de Lavôr

Ficha técnica

Direção dos episódios: Hertenha Glauce

Edição e sonorização: Iago Fillipi

Apoio técnico: Kátia Patrocínio