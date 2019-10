Projeto Pôr do Sol Fortaleza passa a acontecer no calçadão da estátua Iracema Guardiã

O Projeto Pôr do Sol Fortaleza muda de local a partir deste domingo (13), saindo do Aterro da Praia de Iracema para o calçadão em frente à estátua Iracema Guardiã. O horário continua o mesmo, às 17h. As apresentações aos sábados continuam acontecendo, também às 17h, no lounge Pôr do Sol Fortaleza, na CASACOR Ceará.

Neste fim de semana, o pianista Felipe Adjafre recebe Camila Marieta, uma das novas apostas do pop da cidade, e a cantora, compositora e instrumentista Rayane Fortes, além de um convidado surpresa para marcar o Dia das Crianças.

As atrações de cada semana estão disponíveis nas redes sociais do evento.

Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Datas: 12 de outubro (sábado) e 13 de outubro (domingo)

Hora: 17h

Local: CASACOR Ceará (aos sábados) e Mirante da Estátua Iracema Guardiã (aos domingos)

Aos domingos, leve uma garrafa pet vazia para trocar por uma muda de planta.