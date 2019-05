Projeto musical leva grandes canções da MPB ao palco do Theatro José de Alencar

Uma apresentação de diferentes vozes que traz em seu repertório inspirações individuais de cada cantor. Chico Buarque, Cazuza, Legião Urbana e Renato Russo são alguns dos compositores interpretados por estudantes de música do Centro Cultural Canto da Apá, coordenado pela cantora Aparecida Silvino. Também integram o setlist do show canções autorais dos alunos Gabriel e Pedro que juntos formam a banda Gravatas Borboletas.

Durante o espetáculo, há apresentações individuais e também diversos momentos em que Aparecida Silvino divide o palco com seus cantores. Cada artista interpreta uma de suas canções com a mentora. Além disso, o show terá também uma participação especial de Ana Elisa Sidrim homenageando a rainha do samba, Beth Carvalho.

A apresentação conta com a direção musical de Aparecida Silvino, acompanhada dos músicos Eduardo Holanda e Hoto Junior, direção do espetáculo de André Ximenes, além das vozes dos cantores do Canto da Apá.

Lugar de encontros

Com sede inaugurada em 12 de dezembro de 2016, em Fortaleza, o Centro Cultural Canto da Apá foi criado pela cantora, compositora, regente e preparadora vocal, Aparecida Silvino e sua equipe. Hoje o espaço tem, ao todo, 29 cantores recebendo orientação em técnica vocal, interpretação, gerenciamento de carreira e formação de repertório.

O projeto Conexões Sonoras faz parte da programação do Centro Cultural, acontece em parceria com o TJA e está em sua décima quarta edição. A programação continua em julho (14), às 20h, com o show Homens cantam Chico, com cinco cantores do Canto da Apá. Em agosto, quem fica responsável pelo show é o Coral do Canto da Apá, numa homenagem a Dominguinhos.

Serviço

Projeto Conexões Sonoras "7 Cantos da Minha Música"

Data: 25 de maio de 2019

Horário: 20h

Local: Theatro José de Alencar

Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Mais informações no site ou pelo telefone (85) 99603.8029