Projeto literário cearense realiza aulas em formato de live sobre formação de escritores

Escrever tem sido uma das atividades desenvolvidas na quarentena como forma de otimizar o tempo em que estamos confinados. Por esse motivo, o projeto literário cearense Pintura das Palavras, voltado para conteúdos sobre leitura e escrita, inicia nesta segunda-feira (11) uma série de aulas em formato de lives com o tema "Formação de escritores".

A proposta é que os momentos aconteçam semanalmente, somente às segundas. Hoje, a partir das 18h, quem marcará presença é Nara Vidal, autora do romance "Sorte", obra vencedora da mais recente edição do prêmio Oceanos de Literatura. Ela vai desenvolver ideias sobre "A importância de pesquisar para escrever".

Nas próximas semanas, Carola Saavedra, José Almeida Júnior e Luisa Geisler é que estarão à frente das aulas, falando, respectivamente, sobre "A construção de personagens femininas", "A construção de um romance histórico" e "Como estruturar bem uma história".

Alcance

Durante os momentos, diversos assuntos se entrelaçarão com as temáticas principais, a exemplo de técnicas literárias, processos de escrita, dificuldades para escrever, reflexões sobre o mercado editorial, como publicar um livro, marketing para autores (as), entre outros.

O projeto Pintura das Palavras é idealizado e realizado por Vanessa Passos, escritora cearense, professora, mediadora de leitura e Doutoranda em Literatura, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Por meio de diversas plataformas online, a ação promove conteúdo diversificado de obras da literatura brasileira e universal, livros infantis/juvenis, sobre escrita e biografias, tudo com leveza e qualidade.

Capa do e-book desenvolvido por Vanesssa Passos, disponível para download gratuito por tempo limitado

Também investe em entrevistas com escritoras e escritores cearenses, com foco em orientações para os que ambicionam escrever.

Além das lives educativas, a iniciativa também otimizou outro material neste momento de quarentena. Trata-se do e-book "100 exercícios de escrita criativa para você desbloquear e começar a escrever".

O livro digital permanecerá disponível por tempo limitado neste link.

Serviço

Aulas em formato de live do projeto literário "Pintura das palavras"

A partir desta segunda-feira (11), às 18h, no perfil do projeto no Instagram