Projeto 'Gira de Heróis Negros' realiza apresentações e oficinas gratuitas em escolas públicas

O infanto-juvenil “Histórias de Heróis Negros” inicia, a partir do dia 02 de agosto, uma temporada gratuita de oito apresentações em cinco escolas do Grande Bom Jardim (Jardim, Canindezinho, Granja Portugal, Siqueira).

O espetáculo é encenado pelo ator Edivaldo Batista e o bailarino e percussionista John Morais, que encenam um dos Mitos do Livro "O Herói com Rosto Africano - Mitos da África", de Clyde. W. Ford. A obra conta a trajetória do herói mitológico do povo de Ambundos, Sudika- Mbembe, e suas aventuras na busca de resgatar seu povo.

Para a construção da estética da performance, os artistas utilizaram como pesquisa alguns elementos da Cultura Popular Tradicional do Ceará, como máscaras, figurinos, adereços, referências figurativas e músicas.

Além das apresentações, a temporada ainda inclui a realização de oito oficinas de Técnicas de Narração (contação de histórias) voltada para professores, gestores e comunidade. Cada escola receberá duas apresentações, uma em cada turno (manhã e tarde), e no dia seguinte mais duas oficinas formativas também da mesma forma.

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Florival Alves

Rua Itatiaia, n° 1000, Canindezinho

Apresentações: 02 de Agosto às 8h30 e 14h

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Educador Paulo Freire

Granja Portugal

Apresentações: 05 de Agosto às 10h e 14h

Escola Jose Assis de Oliveira

Rua Paulo Afonso, 4259, Parque Jari, Siqueira/Maracanaú (divisa)

Apresentações: 06 de Agosto às 9h30 e 14h

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Sérvulo Mendes Barroso

Bom Jardim

Apresentação: 07 de Agosto às 9h

Projeto Movimento de Saúde Mental Comunitária – Projeto Sim à Vida

Marrocos

Apresentação: 8 de Agosto às 9h

Escola de Ensino Municipal de ensino Infantil e Fundamental Joaquim Alves

Siqueira

Apresentações - 09 de Agosto às 10h e 14h