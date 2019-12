Projeto em homenagem a Federico Fellini ganha programação na CAIXA Cultural Fortaleza

O projeto 'A Estrada da Vida – 100 Anos de Federico Fellini' chega à Caixa Cultural Fortaleza no dia 19 de dezembro. Com uma homenagem a um dos mais importantes cineastas italianos, a mostra tem curadoria de Fernanda Vogas e segue até o dia 12 de janeiro de 2020. A programação é composta de exibição de filmes do diretor e um documentário sobre a obra do mesmo.

Além disso, o curso "A tela que Pensa - Fellini e a proliferação das imagens" será oferecido como parte da homenagem entre os dias 19 e 20 de dezembro, das 10h às 12h. No local, a atividade será comandada pelo professor Luame Cerqueira, doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fundador do projeto Filosofia & Arte, no Rio de Janeiro.

No total, oito longas de Fellini serão exibidos. São eles “Mulheres e Luzes” (1950), primeiro filme do cineasta, e os premiados “A estrada da vida” (1954) e “Noites de Cabíria (1957), que renderam o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Dele também será exibido “Toby Dammit”, segmento de “Histórias Extraordinárias” (1968), baseados em três contos de Alan Poe, cada um dirigido por um diretor diferente.

Serviço

A Estrada da Vida – 100 Anos de Federico Fellini

Local: CAIXA Cultural Fortaleza

Endereço: Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema

Data: 19 de dezembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020