Projeto de Lei propõe auxílio emergencial para trabalhadores e equipamentos do setor cultural

Para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus na Cultura, projetos de lei estão em desenvolvimento, um deles é a Lei Nacional de Emergência Cultural. O Projeto de Lei 1089/2020, de autoria dos deputados federais cearenses José Guimarães (PT/CE) e André Figueiredo (PDT/CE), busca atender emergencialmente os trabalhadores do setor e espaços culturais. O PL altera a Lei nº 13.979 que institui o Estado de Emergência em Saúde no Brasil e a previsão é de que seja votado para tramitação ainda nesta semana na Câmara dos Deputados.

O Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura publicou carta nessa terça-feira (5) em apoio à iniciativa. Secretários e dirigentes da cultura de todo o País assinaram o documento, incluindo o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba. Na carta, o Fórum pede a descentralização da liberação dos recursos bem como a execução do Fundo Nacional de Cultura.

"Em um período onde a paralisação da economia criativa se apresenta como uma das mais longas entre diversos setores, cujos trabalhadores serão os últimos a terem condições de retomarem suas atividades, são imprescindíveis medidas de preservação e cuidado com aqueles que despenham papel fundamental no desenvolvimento do nosso país", diz o documento.

A proposta é de que os benefícios sejam destinados aos trabalhadores do setor cultural que foram obrigados a interromper suas atividades remuneradas. Enquanto o Estado de Emergência em Saúde existir, este profissional recebe o valor mensal de R$ 1.045. Já os Espaços Culturais recebem o subsídio de R$ 10 mil.

Para receber a ajuda, trabalhadores da cultura e Espaços Culturais precisam comprovar a inscrição em cadastros do Governo. São eles: Cadsol – Economia Solidária (CadÚnico); Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; Cadastro Estadual de Cultura; Cadastro Municipal de Cultura; SNIIC – Sistema nacional de Informações e Indicadores Culturais; Cadastros Estaduais de Cultura; e VIII – Cadastros Municipais de Cultura. Outros requisitos ainda podem ser estipulados pelo projeto.

O PL ainda determina que durante o Estado de Emergência, pessoas jurídicas que atuem no setor cultural não podem ter água e energia elétrica cortados. Bem como assegura o funcionamento de serviços de telefonia e internet.

"A gente entende que é um projeto importantíssimo para a manutenção dos equipamentos culturais no Brasil como um todo. Não só os grandes equipamentos estão fechados, bibliotecas comunitárias e outros espaços também. É uma ação de proteção social de grande relevância para esses espaços e artistas", afirma o secretário cearense Fabiano Piúba.

Impactos na cultura cearense

Segundo o secretário, ainda não é possível fazer uma estimativa de quantos artistas e equipamentos no Ceará serão beneficiados caso a lei seja aprovada, já que vai depender do recorte aderido. "Vai variar de acordo com os requisitos que vão ser adotados pelo projeto de lei, se vai ser pelo viés social de ter uma renda mínima, por exemplo", explica.

Atualmente, o Mapa Cultural do Ceará conta com 33.589 cadastros de agentes culturais, sendo 29010 de pessoa física e 4579 de pessoas jurídica e instituições culturais. A plataforma, também adotada por outros estados, pode ser o ponto de partida para a distribuição dos benefícios, conforme Piúba.

Desde o início da pandemia, o secretário vem recebendo diversas cartas e demandas da classe artística, entre elas: a possibilidade de um edital de conteúdos artísticos para difusão nas plataformas digitais; reconfiguração da programação dos equipamentos culturais; assistência social básica. Esses documentos têm servido como base para elaboração de projetos da Pasta de proteção ao grupo, a exemplo do Edital Cultura Dendicasa.