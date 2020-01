Programação do Pré-Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de 24 a 26 de janeiro

A programação gratuita do Pré-Carnaval de Fortaleza começa nesta sexta-feira (24) e segue até 16 de fevereiro, com festas em locais tradicionais, como a Praia de Iracema, e novos polos, como o horto municipal, no Passaré.

O Diário do Nordeste organizou a programação de sexta (24), sábado (25) e domingo (26) para você se organizar e marcar na agenda. Tem opções para toda a família!

Confira:

SEXTA-FEIRA (24/1)

Mercado dos Pinhões: Bloco do Vinil (18h), Pedro Falcão e Sertônica (19h) e Os Alfazemas (20h30)

Benfica: Duas Doses de Músicas & Os Tira Gosto (18h), Calé Alencar (19h) e Banda Bregaria (20h)

SÁBADO (25/1)

Mercado dos Pinhões: DJ Fish (18h), Alê Eloi (19h) e Banda Dubaile (20h30)

Benfica: Yane Caracas e Banda (18h) e Os Alfazemas (20h)

Aterrinho da Praia de Iracema: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Getúlio Abelha (20h30)

Praça Cristo Redentor (Teatro São José): Batuque Baobab (17h30), Johnny Lima (18h30), Banda Bregaria (19h30) e Os Transacionais (20h30)

Mocinha: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (das 18h às 22h)

Largo dos Tremembés: Getúlio Abelha (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

Mercado da Aerolândia: Banda DTF (De Toda Forma) (18h) e Anderson Monteiro (20h)

DOMINGO (26/1)

Praça Figueira de Melo (Centro): Comedores de Abacaxi S/A (das 9h às 12h) - Festa infantil

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho (Passaré): Grupo Banda do Pirulito (das 9h às 12h) - Festa infantil

Polo dos Queijos: Grupo Nosso Samba com Canto da Razão (11h), DJ Gomes (13h) e Renato Black (14h)

Largo dos Tremembés: Bloco Girassol (16h), Anderson Monteiro (16h30), Ercilia Lima (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30)

Mercado da Aerolândia: Banda O Som da Lira (18h) e Jean Dumont (20h)