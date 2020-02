Programação do Pré-Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de 13 a 16 de fevereiro

Está chegando a hora de o Pré virar apenas Carnaval! No último fim de semana de prévias da folia 2020 em Fortaleza, a agenda está cheia com opção para toda a família, já a partir da quinta-feira (13). Vai ter festa em equipamentos culturais como o Centro Dragão do Mar e o Theatro José de Alencar, além de blocos em praças e ruas.

Confira as opções e programe-se:

Quinta (13/02)

Jardim das Oliveiras: Bloco Pré-Carnaval Filhos da Folia (18h)

Dragão do Mar: Bloco Chão da Praça, com a banda Os Transacionais (19h)

Sexta (14/02)

Praça do Ferreira: Renato Black (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

Mercado dos Pinhões: DJ Adrian Brasil (18h), Baqueta Clube de Ritmistas (19h) e Superbanda (20h30)

Benfica: Damas Cortejam (18h), Coletivo Raízes do Griô (19h), Pedro Falcão e Sertônica (20h) e Maracatu Solar (21h)

Farias Brito: Bloco Balaku Baku Folia (das 19h às 22h)

Pici: Bloco Kuekão de Kouro (das 19h30 às 21h30)

Antônio Bezerra/Praça Joaquim Nogueira: Bloco me Ache Folia (das 18h às 22h)

Granja Lisboa: Bloco Zé Almir (das 17h às 21h)

Monsenhor Tabosa: Bloco Sou Brega Mais Quem Não É? (das 18h às 22h)

Jardim das Oliveiras: Bloco Amigos da Folia (18h)

Praça dos Navegantes: Bloco A Turma do Mamão (19h às 23h)

Praça Frei Galvão (Jardim América): Bloco XI Pré-Carnaval do Jardim América (18h às 2h)

Carlito Pamplona: Bloco Caneco Cheio (15h às 23h)

Sábado (15/02)

Praça do Ferreira: Pedro Falcão e Sertônica (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

Mercado dos Pinhões: Bloco do Vinil (18h), Mel Mattos (19h) e Getúlio Abelha (20h30)

Benfica: Lorena Lyse (18h) e Os Alfazemas (20h)

Aterrinho da Praia de Iracema: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Os Transacionais (20h30).

Praça Cristo Redentor (Teatro São José): Grupo Percussivo Kebra Mola (18h), Pimenta Malagueta (19h30) e Baile Preto com Luiza Nobel (20h30)

Mocinha: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (18h às 22h)

Largo dos Tremembés: Banda Bregaria (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

Mercado da Aerolândia: Lidia Maria (18h) e Banda Sambamor (20h)

Mercado São Sebastião: Vanin e Nicinha - Frevo Sanfonado e Chambinho do Acordeon (18h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Vá Tomar no Carlito Pamplona (das 19h às 23h)

Benfica: Bloco Cachorra Magra (18h às 23h)

Monte Castelo: Bloco Monte Folia (18h às 22h)

Moura Brasil: Bloco Unidos do Morro (19h às 22h)

Praça Waldemar Falcão (Centro): Bloco Pra Quem Gosta é Bom (16h às 22h)

Praça Luiz Ângelo (Bairro Ellery): Bloco Os Filhos de Fafá (17h às 20h)

Praça da Gentilândia (Benfica): Bloco Cola Velcro (17h)

Jardim América: Bloco Carnavalesco Galo do Jardim América (17h às 23h30)

Jóquei: Bloco Pici Folia (17h)

Demócrito Rocha: Bloco Canal Folia (18h às 22h)

Praia de Iracema: Bloco Cheiro (20h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Caciques do Urubu (15h às 20h)

Praça Frei Galvão (Jardim América): Bloco XI Pré-Carnaval do Jardim América (18h às 2h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Jacarecanga: Bloco Jaca Folia (18h às 22h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (17h às 21h)

Álvaro Weyne: Bloco Urubu Encantando (18h30)

Montese: Bloco A Praça é Nossa (18h à 0h)

Theatro José de Alencar (Centro): Baile à Fantasia do Zé de Alencar, com Os Transacionais e Dubaile (ingresso mediante doação de 1kg de alimento; distribuição de ingressos começa terça-feira, 11) (18h)

Domingo (16/02)

Benfica: Tia Samila e sua Turma (9h) e Hospício Cultural (11h)

Largo dos Tremembés: Bloco Girassol (16h), Baqueta Clube de Ritmistas (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30)

Mercado da Aerolândia: Banda Pirulito (16h), Banda Sambadelas (18h) e Renato Black (20h)

Mercado São Sebastião: Trio Aquarela, Banda Couros e Metais e Anderson Monteiro (9h às 13h)

Praça Figueira de Melo (Infantil): Pacote de Biscoito (9h às 12h)

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho (Infantil): Comedores de Abacaxi S/A (9h às 12h)

Polo dos Queijos: Banda DTF (De Todas as Formas) (11h), DJ Fish (13h) e Jean Dumont (14h)

Largo do Mincharia (Praia de Iracema): Bloco Baixaria Baixinhos do Mincharia (17h)

Cidade 2000: Bloco Relaxa Bebê (16h às 22h)

Casa José de Alencar: Bloco Sivozinha Folia (9h às 12h)

Carlito Pamplona: Bloco Murifolia (17h)

Praia de Iracema: Bloco Pré na Ladeira (17h às 21h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Jacarecanga: Bloco Jaca Folia (17h às 21h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (17h às 21h)

Álvaro Weyne: Bloco Urubu Encantando (18h30)

Dragão do Mar: Bailinho Infantil (17h)

Theatro José de Alencar (Centro): Bailinho Infantil do Zé de Alencar (gratuito e sem necessidade de retirada de ingresso) (16h)

