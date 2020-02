Programação do Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de segunda-feira (24)

Ainda tem fôlego por aí para curtir o Carnaval em Fortaleza? Pois anota na agenda as atrações previstas para esta segunda-feira (24) de folia na capital.

Na Praia de Iracema, se apresenta uma das atrações mais esperadas: a banda BaianaSystem. No Benfica, fazem a festa o tradicional bloco Luxo da Aldeia e o Maracatu Solar.

Tem ainda festa para as crianças e muitos blocos desfilando na avenida Domingos Olímpio.

Veja a programação:

Aterrinho da Praia de Iracema

Banda Dubaile (18h)

Pedro Falcão e Sertônica (19h30)

Camaleões Selvagens (21h)

Baiana System (22h30)

Djs: DJ Adrian Brasil e Bloco do Vinil

Benfica (Praça João Gentil)

Hospício Cultural (12h)

Ercília Lima (13h45)

Luxo da Aldeia (15h)

Lidia Maria (17h)

Os Alfazemas (18h) e

Maracatu Solar / Orquestra Solar de Tambores (20h)

Mercado da Aerolândia

Mel Mattos (18h)

Banda Fortaleza Folia (20h)

Mercado dos Pinhões

Nick Sol (18h)

Waneza Menezes

A Maria Escandalosa (19h)

Preto e Café (20h30)

Mocinha

Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (Banda O Som da Lira) (18h)

Praça Figueira de Melo (Infantil)

Tia Samila e Sua Turma (9h)

Pacote de Biscoito (10h30)

Horto Florestal Municipal Falcone Fialho (Infantil)

DJ Infantil e Trio Aquarela (9h)

Domingos Olímpio (a partir das 17h)

Bloco Turma do Papelão, Bloco Unidos da Vila, Bloco Império da Vila, Bloco Garotos do Benfica, Bloco Turma do Mamão, Bloco Doido é Tu, Cordão Vampiros da Princesa, Bloco Balakubaku Folia Cordão Princesa do Frevo, Cordão As Bruxas, Bloco Amigos do Zé, Bloco Prova de Fogo e Bloco Zé Almir.

Show com o cantor Renato Black.