Programação do Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de sábado (22)

O sábado de Carnaval (22) tem folia em 10 polos de Fortaleza. É no sábado que começam os tradicionais desfiles de maracatu na avenida Domingos Olímpio. À tarde, as crianças fazem a festa com show do Mundo Bita. No Aterrinho da Praia de Iracema, o cantor Lenine encerra a noite.

Confira a agenda do dia:

Aterrinho da Praia de Iracema

Casa Maré (18h)

Superbanda (19h30)

Preto e Café (21h)

Lenine (22h30)

Djs: DJ Gomes e Bloco do Vinil

Largo dos Tremembés (Estoril)

A turma do Mundo Bita se apresenta com o seu especial de Carnaval FOTO: REPRODUÇÃO

Mundo Bita (16h)

Benfica (Praça João Gentil)

Hospício Cultural (12h)

Átila Lopes e Severina Brown (13h45)

Luxo da Aldeia (15h)

As Damas Cortejam (17h)

Duas Doses de Música e Os Tira Gostos (18h)

Banda Bregaria (19h)

Camaleões Selvagens (20h30)

Mercado da Aerolândia

Yane Caracas (18h)

Banda Fortaleza Folia (20h)

Mercado dos Pinhões

Sambadelas (18h)

Casa Maré (19h)

Baile Preto com Luiza Nobel (20h30)

Mercado São Sebastião

Jonny Lima (18h)

Jean Dumont (20h)

Mocinha

Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (Banda O Som da Lira) (18h)

Praça Figueira de Melo (Infantil)

Trio Aquarela (9h)

Tia Samila e Sua Turma (10h30)

Horto Florestal Municipal Falcone Fialho (Infantil)

DJ Infantil e Grupo Comedores de Abacaxi S/A (9h)

Domingos Olímpio (a partir das 17h)

Maracatus Nação Axé de Ossoxi, Solar, Nação Palmares, Rei Zumbi, Obalomi, Nação Iracema e Nação Pindoba.

Show da banda Pimenta Malagueta.