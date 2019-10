Programação de espetáculos e shows gratuitos lideram os eventos da semana

Distribuídos durante a semana, espetáculos e shows se destacam na programação. Dentre os principais está a abertura da Bienal Internacional de Dança do Ceará. De representante das exposições está “Em busca de...” , que traz obras de diversos artistas brasileiros. A Orquestra Ouro Preto retorna a Fortaleza para o concerto "O Pequeno Príncipe", com adaptação do Maestro Rodrigo Toffolo. A capital cearense sedia também show da mais nova turnê do grupo de K-pop SPECTRUM. Confira a programação completa:

XII Bienal Internacional de Dança do Ceará

A nova edição da Bienal de Dança do Ceará estreia no Theatro José de Alencar FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Em Fortaleza (16 a 27 de outubro), Trairi (18 e 19/10), Quixadá (24 e 25/10), Pacatuba (25/10), Itapipoca (25 e 26/10) e Paracuru (25 e 26/10). Gratuito. Mais informações no site.

Em 2019, a Bienal Internacional de Dança do Ceará celebra 22 anos de existência. Considerada um dos mais importantes eventos de dança da América do Sul, chega à sua 12ª edição, celebrando as múltiplas formas de se fazer dança na atualidade. Na programação, espetáculos em teatros e espaços alternativos, além de shows, performances e festas em suas concorridas Fringes.

A Bienal acontece de 16 a 27 de outubro em Fortaleza e mais cinco cidades cearenses: Trairi (18 e 19/10), Quixadá (24 e 25/10), Pacatuba (25/10), Itapipoca (25 e 26/10) e Paracuru (25 e 26/10). Do Brasil, são mais de 25 espetáculos e artistas do Ceará e 11 de mais seis estados. A Bienal recebe ainda sete atrações internacionais de cinco países. A abertura será na quarta-feira (16), às 19h, no Theatro José de Alencar, com Lia Rodrigues Cia de Danças, do Rio de Janeiro, apresentando “Fúria”. Na festa de abertura das Fringes, no Órbita Bar, a atração é Mc Tha, que une funk e umbanda, pista e fé.

Espetáculo Simples Assim

O espetáculo é baseado na obra de Martha Medeiros FOTO: VICTOR HUGO CECATTO/REPRODUÇÃO

Sexta (18) às 21h, sábado (19) às 19h e 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$80. Vendas no site. (3099.1290)

A peça “Simples Assim” é baseada na obra da colunista do jornal O Globo e cronista Martha Medeiros, com texto adaptado pela própria autora, ao lado de Rosane Lima. No elenco estão Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, sob a direção de Ernesto Piccolo. O espetáculo é marcado por histórias entrelaçadas e apresenta figuras simultaneamente reais, como um casal que apenas interage pelo celular, uma mulher que contrata uma dublê de si mesma e uma jovem que decide viajar para Marte e abandonar o amante.

Concerto O Pequeno Príncipe

O universo de Antoine de Saint-Exupéry ganha uma nova versão através dos sons e timbres FOTO: REPRODUÇÃO/CINETEATRO SÃO LUIZ

Sexta (18) e sábado (19), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: de R$7,50 a R$25. (3252-4138)

A Orquestra Ouro Preto volta a Fortaleza com o espetáculo O Pequeno Príncipe. Inspirado na antiga Coleção Disquinho, que embalou a imaginação de crianças por mais de 30 anos, o universo de Antoine de Saint-Exupéry ganha uma nova versão através dos sons e timbres. A adaptação foi feita pelo Maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto e recebe música original de um dos mais premiados compositores brasileiros: Tim Rescala.

Dança do Marimbondo com os irmãos Aniceto e Marimbanda

Irmãos Aniceto e Marimbanda Foto: Guilherme Silva

Sexta (18) e sábado (19) às 20h, e domingo (20) às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia), vendidos a partir do dia 17 de outubro, às 10h no local da apresentação. (3453.2770)

A dificuldade de viver com as pragas da vida rural é performada em movimentos intuitivos e ancestrais na “Dança do Marimbondo” da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto. Sabendo que tais inconvenientes se resolvem melhor com amigos, eles convidam o quarteto instrumental “Marimbanda”. O encontro musical promete tornar o perigo da ferroada do marimbondo em uma delícia acústica e cênica para todos os gostos, misturando a vertente urbana instrumental da Marimbanda com o tradicional rural dos Irmãos Aniceto

Elas, o Brasil e o Jazz

O show "Elas, o Brasil e o Jazz" reúne grandes musicistas cearenses FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (19), às 19h, Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Gratuito. (3209.3500)

Dedicada à luta por mais visibilidade e reconhecimento para as mulheres no jazz na atualidade, o projeto Jazz em Cena apresenta um show inédito reunindo grandes musicistas atuantes no Ceará, intitulado "Elas, o Brasil e o Jazz". Composto por Lu Basile (piano e direção musical), Roberta Fiúza (voz), Bárbara Sena (violão e guitarra), Mirele Alencar (contrabaixo) e Ayla Lemos (bateria) a performance inédita destaca o repertório do disco "Aquarius", lançado em 2012 por Joyce e João Donato. O espetáculo também terá canções de outras compositoras e intérpretes femininas brasileiras influenciadas pelo jazz.

Show Amelinha em "As Canções de Belchior"

O álbum, De Primeira Grandeza, leva o nome de uma composição do cantor cearense FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (20), às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia). Vendas no site. (3099.1290)

Lançado em outubro de 2017, o 17º álbum de Amelinha, De Primeira Grandeza – As canções de Belchior, alinha no repertório dez músicas do compositor cearense. Conterrâneo de Amelinha, cantora cearense, Belchior tinha pedido a cantora que regravasse a composição que dá o nome ao álbum, lançada na voz do autor e cantor há 30 anos. Feito em meados dos anos 1990, o pedido foi atendido postumamente por Amelinha.

Lançamento do álbum “O Cão de Toda Noite” da banda Máquinas

Banda Maquinas Foto: Tais Monteiro/Divulgação

Domingo (20), às 18h30, no Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3101.2583)

Composta por Allan Dias, Roberto Borges, Guilherme Lins, Gabriel de Sousa e Yuri Costa, a banda Máquinas buscou em “O Cão de Toda Noite” outras abordagens de composição e instrumentação, se aventurando além das noções dos gêneros.

Espetáculo Encantos do Nordeste

A peça faz uma homenagem a cultura nordestina a partir de uma linguagem infantil FOTO: REPRODUÇÃO/ DRAGÃO DO MAR

Domingo (20), às 18h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8639)

O espetáculo faz uma homenagem a cultura nordestina, passeando pelo repertório de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner e outros grandes nomes da música brasileira. Utilizando uma linguagem direcionada para as crianças, as narrativas abordam temáticas como a seca, o sertão, a mulher rendeira, o pescador, além de outros personagens e elementos que representam os Encantos do Nordeste. Acompanhados de uma sonoplastia detalhada, serão abordadas histórias como: Marmelo, o jacaré banguelo; Vaca Estrela e Boi Fubá; Calango Lango Tango; além da primeira história de autoria do Grupo Encantos: Teresa e a Chuva.

Show SPECTRUM

Ao todo, o boygroup passará com a turnê por 14 cidades de 11 estados brasileiros FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (20, às 18h, na Praça de Eventos do Shopping Riomar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Ingressos: de R$40 a R$265. Vendas no site. (3089.0901)

Em sua primeira passagem pela América do Sul, o grupo de K-Pop SPECTRUM traz a Fortaleza a sua mais nova turnê. Como últimos trabalhos lançados, o grupo tem o music video de After Party e o mini álbum “Refreshing Time”, com 3 faixas: After Party, Manito e After Party na versão instrumental. Ao todo, o boygroup passará por 14 cidades de 11 estados brasileiros.

Exposição “Em busca de...”

Obra do artista Leonilson no Espaço Cultural Unifor FOTO: RONALDO MIRANDA

Até 27 de outubro, no Museu de Arte Contemporânea no Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O místico, o mistério e o sagrado são alguns dos temas evocados pela curadoria de Bitu Cassundé na exposição “Em busca de…”. As obras de 16 artistas brasileiros são um recorte dos acervos do MAC e do Museu da Cultura Cearense (MCC). A mostra é composta por obras dos artistas cearenses Antônio Bandeira, Cleoman, Filipe Acácio, Francisco de Almeida, Francisco Pedro de Sousa Chagas, Gilson Nunes Valdevino, Guido D’Arezzo, Heloísa Juaçaba, José Maurício dos Santos, Leonilson e Rian Fontenele; do pernambucano Bruno Vilela, dos paulistas Ding Musa e Paulo Climachauska; da mineira Flávia Bertinato e da paraguaia Paola Parcerisa.

IX Festival de Monólogos - Teatro e Dança/ Solos Brasileiros

O festival busca aprofundar o trabalho de pesquisa teatral elaborado pelos artistas que participam FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

De terça (15), às 17h, a sexta (18) às 19h, no Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O Festival de Monólogos - Teatro e Dança/ Solos Brasileiros é um festival com caráter competitivo a nível nacional, que objetiva impulsionar o fazer artístico, proporcionando inovação e aprofundamento a um trabalho de pesquisa teatral elaborado pelos artistas. Busca alternativas para fortalecer as fragilidades existentes, destinando no mínimo 50% das vagas disponibilizadas para Espetáculos Cearenses. A programação completa das apresentações está no site http://www.dragaodomar.org.br/programacao-cultural.

Espetáculo Hey Jude!

Sábado (19) e domingo (20), às 18h, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboia no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

Hey, Jude! é uma peça musical baseada no filme “Across the Universe” (2007), que tem sua história contada por meio da obra musical de um dos grupos que mais marcaram a história da música popular: os Beatles. O espetáculo, que se passa nos anos 60, é permeado por questões políticas e amorosas, apresentando o romance de duas garotas, Jude e Lucy, no meio de protestos e fatalidades causados pela Guerra do Vietnã.

Cineclube Vila das Artes - Mostra Territórios Hostis

Nesta semana, estará em cartaz o filme O Futuro Perfeito (2016) FOTO: REPRODUÇÃO/ZETAFILMES

Todas as segundas-feiras do mês, às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

A Vila das Artes, por meio da Escola Pública de Audiovisual, realiza mostra especial com o tema “Territórios Hostis”. Ao longo do mês de outubro, quatro filmes irão compor a programação do Cineclube Vila das Artes em sessões gratuitas e abertas ao público. Com o intuito de discutir os fatores que propiciam conflitos territoriais em diferentes partes do globo, a mostra visita temas como as desigualdades sociais, a ganância por lucro, a especulação imobiliária e o desrespeito por populações tradicionais e históricas. Nesta semana, estará em cartaz o filme O Futuro Perfeito (2016).

Filme Currais

Após a sessão haverá debate com a presença dos diretores e convidados FOTO: REPRODUÇÃO/CINETEATRO SÃO LUIZ

Terça (15), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

Depois de passar anos estudando a respeito dos campos de concentração cearenses que foram responsáveis pelo flagelo de milhares pessoas após a seca de 1932, Rômulo (Rômulo Braga) embarca em uma jornada pelos sertões em busca de respostas sobre alguns mistérios que permanecem no passado. Após a sessão haverá debate com a presença dos diretores e convidados.

Espetáculo Despejadas

O espetáculo é a junção de passado, presente e um grito de existência pro futuro FOTO: REPRODUÇÃO/CINETEATRO SÃO LUIZ

Quarta (16), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252-4138)

Com a direção de Edna Freire, o espetáculo “Despejadas” é a junção de passado, presente e um grito de existência pro futuro. Inspiradas no livro “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, as mulheres do Nóis de Teatro se colocam em discussão na busca dos paralelos possíveis entre as favelas da autora, no ano de 1960, e as de hoje. Em cena, três atrizes lançam as suas complexidades em jogo, três gritos urgentes conduzem o público por um caminho de dores e resistência.

Espetáculo Veridiana

Quarta (16), às 15h e 19h, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400, Granja Lisboa). Gratuito. (3497.5981)

O espetáculo nasceu a partir de uma inspiração da bailarina e coreógrafa Herionara Lima que ao viver, presenciar e saber da história de vida de três mulheres da sua família, que traz o sofrimento a luta e a conquista delas, pelos seus direitos e realização dos seus sonhos. No palco, as bailarinas mostram através dos movimentos, o cotidiano da mulher, toda a exaustão do gênero e até a rigidez de algumas escolhas; ou seja, o universo feminino em debate.

Espetáculo Ainda Vivas

Quinta (17), às 17h, na Praça do Ferreira (R. Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

O Nóis de Teatro reúne no espetáculo “Ainda Vivas” três peças que ligam Mulheres, Negros e LGBT+ numa sucessão de jogos sobre amor, trabalho e morte. Numa cidade sonâmbula, pessimista e sem utopia aparente, “Amok”, “Burnout” e “Anamnese” se perguntam se ainda é possível um projeto político emancipatório para nossas vidas. Ao fundar um espaço em praça pública, o espetáculo convoca as pessoas para adentrar no universo de três nós enlaçados de nosso tempo. O microfone estará aberto para as manifestações do público, poetas e artistas da cidade.

Lançamento do livro “O Primeiro Imortal” de Rodrigo Alvarez

O lançamento do livro "O Primeiro Imortal" contará com sessão de autógrafos FOTO: REPRODUÇÃO

Quinta (17), no Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito. (3066.2000)

O jornalista Rodrigo Alvarez lançará o seu mais novo livro “O Primeiro Imortal” em Fortaleza. O evento, que acontecerá na Livraria Cultura contará também com sessão de autógrafos. Depois da capital cearense, Alvarez leva o lançamento para Salvador, Curitiba e Goiânia.

Espetáculo Além do Verso

Quinta (17), às 18h15, na sala de concerto especial no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

“Além do Verso” traz o lirismo das palavras difíceis de serem ditas. Com acompanhamento de Aldenor Paiva ao piano, Carlos Do Valle reformula com novos textos e repertório o seu projeto músico-literário “Único Verso”. Um exercício de fala e escuta, que se evidencia nos muitos diálogos possíveis entre texto, música, e comunicações sensíveis entre artistas e público.

Retrospectiva Clouzot

Quatro longas e documentários integram a mostra em homenagem ao cienasta FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

De quinta (17) a domingo (20), no Cinema do Dragão no Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 7,00 (inteira) e R$ 3,50 (meia). (3488.8600)

Em parceria com o Instituto Francês, o Cinema do Dragão apresenta uma retrospectiva especial do cineasta Henri-Georges Clouzot. Quatro de seus longas integram a mostra, além dos documentários “O Escândalo Clouzot”, sobre a controversa carreira do cineasta e os bastidores de seus métodos tirânicos, e “O Inferno de Henri-Georges Clouzot”, com materiais de arquivo de “L'enfer”, seu lendário filme inacabado. As ficções do realizador se estruturam com tramas complexas, recheadas de reviravoltas, como é o caso de “As Diabólicas”, “O Assassino Mora no 21” e “O Salário do Medo”. Como parte da mostra, também será exibido o documentário “O Mistério de Picasso”, em que Clouzot filma, em 1955, o processo criativo do pintor espanhol através de 20 telas feitas especialmente para o filme. Os horários da exibição de cada filme estão no site.

Espetáculo Cavalgada Selvagem

Sexta (18), às 19h, no no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400, Granja Lisboa). Gratuito. (3497.5981)

Em um espaço iluminado, três artistas em meio ao público despem-se numa dança ritual herética até que a luz se faça escuridão. Tomados pelo êxtase, esses corpos transformados em demônios e bruxas sobrevoando pela noite, arrastam selvagemente tudo o que tocam, enfeitiçando o público que, ao tatear o espaço, cria caminhos na sua própria sombra.