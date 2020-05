Programação cultural da semana apresenta lives de Ludmilla, Milton Nascimento e Bruno & Marrone

A programação cultural desta semana tem opção para todos os gostos musicais.

O funk domina as lives do fim de semana. Lexa e os Djs Pedro Sampaio e Rennan da Penha já são atrações confirmadas para o público assistir de casa. No sábado (16), a cantora Ludmilla também apresenta seus hits do funk, além de cantar outros ritmos musicais, trazendo ainda sucessos do pagode e do pop.

Na lista de transmissões ao vivo também estão as duplas Zé Neto e Cristiano, Bruno & Marrone e a cantora Ana Carolina. O músico Milton Nascimento se apresenta na próxima quinta (14) no festival online “The New Big”, que ajuda músicos de jazz e blues que enfrentam dificuldades financeiras durante a pandemia da Covid-19.

Além da música, o público pode conferir a programação especial do Centro Cultural Bom Jardim. Todos os dias o equipamento oferece atividades para que o público possa apreciar teatro, dança e literatura sem sair de casa.

MÚSICA

Turma do Pagode

Quarta, às 18h30, no Youtube

A Turma do Pagode realiza sua primeira live nesta quarta-feira (13). O show, além de promover diversão aos fãs do Turma do Pagode, também arrecada doações à comunidades carentes prejudicadas com a pandemia do novo coronavírus.

Marcelo Falcão

Quarta, às 20h, no Youtube

Reprodução/Instagram

Com o título “#PraQuemTemFé”, Marcelo Falcão realiza uma transmissão ao vivo com um repertório sugerido pelos seus próprios seguidores nas redes sociais. A live também tem o intuito de arrecadar doações.

Cidade Negra

Quarta, às 19h, no Instagram @mixriofm

Para celebrar o Dia Nacional do Reggae, comemorado no dia 11 de maio, a banda Cidade Negra realiza uma live nesta quarta-feira (13).

Paulinho Moska

Quinta, às 20h, no Youtube

O músico Paulinho Moska promove o show ao vivo “Tudo Novo de Novo” no seu canal do Youtube na próxima quinta-feira (14). Durante a live, os internautas podem escolher qual canção do repertório do artista vai ganhar um videoclipe com as “câmeras alternativas” em reflexos dos espelhos distribuídos no cenário.

Milton Nascimento

Quinta (14), às 21h, no Youtube

O cantor Milton Nascimento participa do festival “The New Gig”, organizado pela Jazz Foundation of America para ajudar músicos de jazz e blues que enfrentam dificuldades financeiras durante a pandemia do novo Coronavírus. Além de Milton, também se apresentam os músicos Bootsy Collins e Sheryl Crow.

Pedro Sampaio

Sexta (15), às 20h, no Multishow e Youtube

O Dj Pedro Sampaio agita o público na próxima sexta-feira (15) com uma apresentação no Youtube e no Multishow.

Marcos Lessa

Sexta (15), às 20h, no Youtube

Divulgação

O músico Marcos Lessa realiza uma transmissão ao vivo em seu canal do Youtube para arrecadar doações para famílias em situação de vunerabilidade social. O dinheiro arrecadado deve beneficiar a Comunidade do Gengibre e o Movimento Supera Fortaleza, que presta acolhimento e auxílio a famílias atingidas pela crise do novo coronavírus. O repertório da live passeia por todas as fases musicais que compõe os 13 anos de carreira de Lessa, com interpretações acústicas de músicas presentes em seus discos. O cantor também promete relembrar os tributos a Belchior, Gonzaguinha e Emílio Santiago.

Ana Carolina

Sexta (15), às 21h, no Youtube

Reprodução/Instagram

A cantora Ana Carolina participa de um festival online na próxima sexta-feira (15) e transmite toda a apresentação em seu canal do Youtube.

Melim

Sexta (15), às 22h45, no Youtube

Reprodução/Instagram

A banda Melim realiza uma live para o lançamento da novo álbum do grupo, “Eu feat você”.

Léo Magalhães

Sexta (15), às 20h, no Youtube

O músico Léo Magalhães realiza uma live no seu canal do Youtube na próxima sexta-feira (15).

Molejo

Sexta (15), às 20h, no Youtube

A banda Molejo realiza uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (15). Para despertar ainda mais o interesse dos fãs, diariamente um integrante da banda interage com o público pelo Instagram do grupo. O show objetiva arrecadar doações ao projeto SO+MOS MÚSICA, que vem angariando fundos para ajudar os trabalhadores informais da periferia e das favelas, que não podem trabalhar no momento.

Ludmilla

Sábado (16), às 20h, no Youtube

Ludmilla promete trazer diferentes ritmos musicais na sua próxima live. Na transmissão, a cantora mistura pop, funk e pagode para fazer todo mundo dançar de casa.

Lexa

Reprodução/Instagram

Sábado (16), 16h, no Youtube

A cantora Lexa vai realizar um baile funk dentro de casa na sua live, realizada no próximo sábado (16) em seu canal do Youtube.

Dj Rennan da Penha

Sábado (16), às 21h, no Youtube

O Dj Rennan da Penha promete fazer os internautas dançarem ao som do seu baile funk transmitido ao vivo no próximo sábado (16).

Bruno & Marrone

Sábado (16), às 21h, no Youtube

A dupla Bruno & Marrone canta sucessos na sua live do próximo sábado (16). “Boate Azul”, “Dormi na Praça”, “Surto de Amor” e “Inevitável” estão entre os hits do repertório.

Zé Neto e Cristiano

Sábado (16), às 18h, no Youtube

Reprodução/Instagram

Os músicos Zé Neto e Cristiano realizam a live “Barzinho Aleatório” no próximo dia 16 em seu canal do Youtube.

Furacão 2000

Sábado (16), às 22h, nas redes sociais do Furacão 2000

O grupo Furacão 2000 realiza uma live no próximo sábado (16). Quem realiza a apresentação é o casal Rômulo Costa e Priscila Nocetti.

ESPECIAL

Centro Cultural Bom Jardim

Mais informações no @centroculturalbomjardim

Para continuar levando cultura aos lares das famílias fortalezenses durante a pandemia do novo coronavírus, o Centro Cultural Bom Jardim preparou uma programação diversificada nesta semana. Na quarta (13), o Artista em Pauta traz Dorotéia Ferreira para uma live no canal do Youtube do equipamento. Já na quinta (14), a diversão fica por conta do grupo Nóis de Teatro que apresenta um bate-papo sobre “Espetáculo Despejadas”. Loly Pop apresenta na sexta (15) um workshop sobre “House Dance Step by Step”. Sábado (16) é dia de música com “Miudim Voz e Violão”. O encerramento da programação da semana fica com Deyse Mara e a live “Brincar de Rimar em Casa com Percussão Corporal” no domingo (17).

Tarde com Arte

Disponível no site da Universidade de Fortaleza

Para os admiradores da arte, o Espaço Cultural Unifor apresenta o projeto "Tarde Arte" que conta as histórias por trás das obras de arte presentes no equipamento. Realizada pelo Grupo Mirante de Teatro, a programação é rica em conteúdo e traz as trajetórias de grandes artistas plásticos nacionais e internacionais. O conteúdo será disponibilizado em formato de podcast. O público também pode visitar o Espaço Cultural Unifor virtualmente. Os interessados podem conhecer as dependências do equipamento, incluindo todos os seus andares e imagens de mostras realizadas anteriormente, como "Antonio Bandeira - Um Abstracionista Amigo da Vida” e a XIX Unifor Plástica.