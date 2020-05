Programação cultural da semana apresenta lives de Alcione, Claudia Leitte e Simone e Simaria

Para celebrar o Dia Nacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio, a programação cultural desta semana apresenta atrações especiais até domingo (24). O Museu da Cultura Cearense (MCC) e o Museu de Arte Contemporânea (MAC) convidam especialistas de diferentes áreas para debates virtuais ao longo da semana nas redes sociais do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Além das lives, os equipamentos também disponibilizam diariamente, nos perfis do Instagram dos museus, vídeos sobre arte, história e inclusão.

Na música, a programação começa na quinta-feira (21). Neste dia, a dupla César Menotti e Fabiano promete cantar clássicos da música sertaneja dos anos 80 e 90 durante live no Youtube.

Na lista de transmissões ao vivo da semana também estão as duplas Maiara e Maraísa, Anavitória e Simone e Simaria. A cantora Pabllo Vittar realiza sua primeira live sozinha na sexta-feira (22). Solange Almeida e Márcia Fellipe se encontram pela segunda vez no projeto Sol & Mar no próximo domingo (24) para a gravação de um novo DVD.

Claudia Leitte canta músicas da banda Babado Novo até seus sucessos mais recentes na sua Live da Saudade, marcada para o próximo sábado (23). Para encerrar a programação da semana, Alcione realiza um show online no domingo (24) para ajudar famílias e instituições sociais do Rio de Janeiro e Maranhão.

MÚSICA

Ferrugem

Quinta (21), às 20h, no Youtube

O músico Ferrugem canta todos os sucessos do seu primeiro DVD “Prazer, eu sou Ferrugem” em uma live no Youtube na próxima quinta-feira (21).

César Menotti e Fabiano

Quinta (21), às 20h, no Youtube

A dupla César Menotti e Fabiano participam da #LiveMemórias na próxima quinta-feira (21). Na transmissão, os dois prometem cantar os grandes clássicos da música sertaneja das décadas de 80 e 90.

Israel e Rodolffo

Sexta (22), às 17h, no Youtube

Os sertanejos Israel e Rodolffo realizam uma live na próxima sexta-feira (22). Os fãs podem sugerir pelas redes sociais cinco músicas que desejam escutar no show online da dupla. O show online também vai ter participação da ex-bbb Rafa Kalimann.

Anavitória

Sexta (22), às 19h, no Youtube

A dupla Anavitória canta sucessos na próxima sexta-feira (22) em sua live no Youtube.

Pabllo Vittar

Reprodução/Instagram

Sexta (22), às 20h, no Youtube

A cantora Pabllo Vittar realiza sua primeira live solo nesta sexta-feira (22), após participar de festivais de música online. O show tem objetivo de arrecadar doações para auxiliar pessoas menos favorecidas nesse período de pandemia.

Gusttavo Lima

Sexta (22), às 21h, no Youtube

O cantor Gusttavo Lima realiza a live “Embaixador in Casa” na próxima sexta-feira (22) em seu canal do Youtube.

Aniversário Solidário - Live Farra na Sua Casa, com os DJ’s Marquinhos e Guga de Castro

Sábado (23), às 17h, Canal do Dragão no YouTube

Localizada nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema, a comunidade do Poço da Draga completa, no próximo dia 26 de maio, 114 anos. Acostumada a celebrar o aniversário com programação gratuita e aberta ao público, desde 2005, este ano, em virtude da necessidade de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus, os moradores não poderão realizar sua tradicional festa. Para ajudar a comunidade circunvizinha, o Dragão do Mar realizará, neste sábado (23), a partir das 17h, uma live solidária, a fim de arrecadar doações. Ao vivo, no canal do Dragão do Mar no YouTube, os DJ’s Marquinhos e Guga de Castro relembram a “Farra na Casa Alheia”, agora em edição especial “Farra na Sua Casa”, com um animado setlist de música brasileira ao longo de mais de duas horas de programação.

Claudia Leitte

Sábado (23), às 16h, no Youtube

Claudia Leitte realiza a Live Saudade no próximo sábado (22). Na transmissão ao vivo, a cantora traz também sucessos da banda Babado Novo. O show busca arrecadar doações para instituições e para um hospital de Salvador.

Rick & Renner

Sábado (23), às 16h, no Youtube

A dupla Rick & Renner realiza uma live solidária no próximo sábado (22). Na primeira live dos sertanejos, alimentos e produtos de limpeza e higiene foram doados a instituições.

Simone e Simaria

Sábado (23), às 17h30, no Youtube

Simone e Simaria realizam a segunda Live das Coleguinhas no próximo sábado (23), às 17h30.

Maiara e Maraísa

Sábado (23), às 20h, no Youtube

Reprodução/Instagram

A dupla Maiara e Maraísa prepara a segunda live da dupla para sábado (23), às 20h.

Limão com Mel

Sábado (23), às 20h, no Youtube

O forró está garantido com a segunda live da banda Limão com Mel. O show online “Pra Sempre Limão” tem data marcada para o próximo sábado (23), às 20h.

Parangolé

Domingo (24), às 15h, no Youtube e no Instagram @tonysallescantor

A banda Parangolé apresenta a live “#AoVivoComOPai no próximo domingo (24), às 15h. O show também terá a apresentação de Sheila Carvalho.

Solange Almeida e Márcia Fellipe

Reprodução/Instagram

Domingo (24), às 16h, no Youtube

Solange Almeida e Márcia Fellipe se juntam no o próximo domingo (24) para a segunda edição do projeto Sol & Mar. Para celebrar esse encontro, as duas gravam um novo DVD da dupla.

Grupo Revelação

Domingo (24), às 16h, no Youtube

O Grupo Revelação realiza a segunda live da banda no próximo domingo (24). Na transmissão ao vivo, além de muita música, o grupo também conta um pouco da trajetória do Revelação.

Paula Fernandes

Domingo (24), às 17h, no Youtube

Reprodução/Instagram

A cantora Paula Fernandes realiza a live “Happy Hour com Paula Fernandes” no próximo domingo (24). O show tem como objetivo arrecadar doações.

Alcione

Domingo (24), às 19h30, no Youtube

Alcione realiza a sua segunda live com uma roda de samba em benefício de famílias e instituições do Rio de Janeiro e Maranhão.

ESPECIAL

Tarde com Arte

Disponível no site da Universidade de Fortaleza

Para os admiradores da arte, o Espaço Cultural Unifor apresenta o projeto "Tarde Arte" que conta as histórias por trás das obras de arte presentes no equipamento. Realizada pelo Grupo Mirante de Teatro, a programação é rica em conteúdo e traz as trajetórias de grandes artistas plásticos nacionais e internacionais. O conteúdo será disponibilizado em formato de podcast. O público também pode visitar o Espaço Cultural Unifor virtualmente. Os interessados podem conhecer as dependências do equipamento, incluindo todos os seus andares e imagens de mostras realizadas anteriormente, como "Antonio Bandeira - Um Abstracionista Amigo da Vida” e a XIX Unifor Plástica.

Descubra o Sobrado

Quinta (21), no Instagram e Facebook do Sobrado Dr. José Lourenço

Divulgação

O Sobrado Dr. José Lourenço dá continuidade a série “Descubra o Sobrado” nesta quinta-feira (21), apresentando algumas das obras que fazem parte do equipamento e que compõem os seus espaços. Por meio de fotos e pequenos textos, o público pode conhecer ou redescobrir um local cheio de afetos, memórias e história, que se mantém fechado durante o período de isolamento social. Além do projeto “Descubra o Sobrado”, é possível visitar virtualmente a exposição “Estrelas do Norte”, que aconteceu em 2009. Todas as obras apresentadas são de artistas originários ou que têm alguma relação com a Região Norte do Ceará.

Centro Cultural Bom Jardim

Mais informações no @centroculturalbomjardim

Para continuar levando cultura aos lares das famílias fortalezenses durante a pandemia do novo coronavírus, o Centro Cultural Bom Jardim preparou uma programação diversificada nesta semana. Na quarta (20), às 21h, Baruque Teixeira apresenta a live “Para Organizar sua Vida”. A programação de quinta (21) fica por conta da live “Leitura Dramática: Delicado, de Nelson Rodrigues” com Jair Cozta, às 20h. A sexa (22) é dia de Dança Pop com Leandro Dias às 20h. O sábado (23) é dia do público conferir o grupo musical 3Marias com a live “A Vida é tão Rara!”.

MUSEU

18ª Semana Nacional dos Museus

Segunda (18) a Domingo (24), no Instagram e Youtube do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Os Museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realizam uma série de atividades online para integrar a 18ª Semana Nacional dos Museus, ação promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em comemoração ao Dia Nacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. Em 2020, a semana tem como tema norteador “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”.

Para continuar levando cultura para a vida das pessoas durante o isolamento social, estes equipamentos adotaram exposições virtuais. Mas para as pessoas com deficiência, que recursos podem ser utilizados para facilitar esse processo? O questionamento será discutido na live “Tecnologia Assistiva em Tempos de Quarentena”, na quarta-feira (20), às 16h. Na quarta (20), o público também pode conferir o vídeo "Entre o Público e os Museus: a atividade do educador", às 14h30, no Instagram.

Na quinta-feira (21), o MAC discute a construção da memória sobre artistas negros/as/xs presentes no acervo com a live "Apagamentos e consagrações: artistas negros/as/xs na memória cearense + Vídeo-aula", às 15h. Já na sexta (22), o MAC apresenta as lives "Museus em isolamento: como atuar à distância e transpor barreiras sociais", às 15h, e "Mulheres no Museu", às 17h.

A programação de sábado (23) tem início no @macdragão, às 11h, com a live "Arquivos Públicos e Práticas Historiadoras na Arte". O equipamento também preparou uma cartilha com o tema “Acessibilidade em Museus” que será divulgada no sábado (23), às 14h, no Instagram do museu. O encerramento da 18ª Semana Nacional dos Museus fica com o vídeo “O Perigo da História”, no domingo (24), às 15h, no @macdragão.

AUDIOVISUAL

Sons do Ceará

Sexta (22) e domingo (24), às 21h, no Instagram e Facebook do Cineteatro São Luiz

O projeto "Sons do Ceará" divulga semanalmente videoclipes de artistas cearenses nas redes sociais do Cineteatro São Luiz. A ação tem como objetivo divulgar não só o trabalho de jovens e veteranos talentos da música feita no Ceará, mas também o trabalho dos realizadores que se dedicam a esse tipo de produção audiovisual. Nesta semana, as produções audiovisuais exibidas pelo Cineteatro São Luiz são: “A visita”, do multi-instrumentista Gustavo Portela, na quarta-feira (20), “Dança de Negros - Batuque”, do grupo Dona Zefinha, na sexta-feira (22) e “O que eu queira”, do músico Marcos Lessa, no domingo (24).

Lançamento de ‘Ressaca’, música de Mulher Barbada

Domingo, às 16h30, no Instagram

Ressaca pode ser o movimento das ondas que rebentam nas pedras ao chegar no litoral. O mar que se recolhe para em seguida dar vazão à sua fúria, desaguar em si e encontrar a mansidão. RESSACA também é o primeiro single da drag queen Mulher Barbada, do coletivo artístico As Travestidas, que será lançado no próximo dia 24 de maio em todas as plataformas digitais junto ao clipe em suas redes sociais. O trabalho marca o início do trabalho autoral da cantora, o EP BÁRBARA!, previsto para ser lançado em breve.