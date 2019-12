Programação celebra os 40 anos da Massafeira Livre a partir de amanhã, no TJA

A cena cultural ainda desconhecia a maratona das programações das Viradas Culturais de hoje, quando um coletivo de artistas locais viveu uma experiência similar, a fim de celebrar sua arte. Há 40 anos, o encontro da Massafeira Livre aconteceu no Theatro José de Alencar (TJA), de 15 a 18 de março, aberto ao público, e reuniu mais de 400 artistas cearenses.

Músicos, poetas, atores, dançarinos, ilustradores, fotógrafos e cineastas mostraram suas produções durante os quatro dias. O cantor e compositor Ednardo, o poeta Augusto Pontes e o compositor Brandão idealizaram o encontro.

Agora, uma programação no mesmo TJA celebra essa memória, de quarta (4) até sexta (6). No primeiro dia, Jorge Mello, Lúcio Ricardo, Ronald de Carvalho e o grupo Trovador Eletrônico farão uma homenagem ao compositor Belchior. Na quinta (5), Daniel Medina, Companhia Bate Palmas e Mel Mattos celebrarão a própria Massafeira e o poeta Patativa do Assaré.

E na sexta (6), Angela Linhares, Calé Alencar, Mona Gadelha, Chico Pio, Rodger Rogério e os irmãos Régis e Rogério Soares fazem um tributo a Petrúcio Maia e Augusto Pontes. Todos os shows começam às 20h, no palco principal do TJA. Na abertura da apresentação, às 19h30, está programada uma fala de Ednardo, sobre as celebrações.

Mais cedo, às 17h30, os grupos Maracatu Vozes da África, Afoxé Omorisá Odé e “Afoxé Filhos da Nação” celebram a cultura afro-brasileira na calçada do TJA, com acesso gratuito.



Memória

Em 1979, a maratona da Massafeira Livre reuniu artistas e o público em mais de seis horas de apresentação, a cada dia do encontro. O movimento repercutiu para além dos quatro dias no TJA e culminou na gravação e lançamento do disco duplo, de mesmo nome, pela gravadora Epic/CBS, no mês de outubro.

Capa do disco

O disco teve direção de Ednardo. E o repertório unia Belchior, Fagner, Rodger Rogério, Téti, Petrúcio Maia, Lúcio Ricardo, Mona Gadelha, Calé Alencar, Régis & Rogério, dentre outros.

Programação

Quarta (4)

Homenagem a Belchior

17h30, na calçada – Maracatu Vozes da África

18h30, no Palco do Jardim - Pingo de Fortaleza

20h, no Palco Principal - Trovador Eletrônico, Lúcio Ricardo, Ronald de Carvalho e Jorge Mello

Quinta (5)

Homenagem a Patativa do Assaré

17h30, na calçada – Afoxé Omorisá Odé

18h30, no Palco do Jardim - Luiza Nobel

20h, no Palco Principal – Mel Matos, Cia Bate Palmas e Daniel Medina

Sexta (6)

Homenagem a Augusto Pontes e Petrúcio Maia

17h30, na calçada – Afoxé Filhos da Nação (Espetáculo Os Orixás)

18h30, no Palco do Jardim - Jord Guedes

19h30, no Palco Principal – Fala de Ednardo

20h, no Palco Principal – Calé Alencar, Rodger Rogério, Ângela Linhares, Régis Soares, Rogério Soares, Chico Pio e Mona Gadelha

Serviço

Massafeira Livre - 40 anos

De 4 a 6 de dezembro, a partir das 17h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). A programação é gratuita, com exceção dos eventos que começam a partir das 19h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Contato: (85) 3101.2583