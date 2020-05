Programa Se Liga VM, da TV Verdes Mares, completa 10 anos com edição especial neste sábado (2)

Algumas datas ficam marcadas de forma mais bonita na memória. Além de celebrar o dia dedicado ao trabalho, o 1º de maio também ganha outro contorno em solo alencarino: foi quando, em 2010, aconteceu a estreia do primeiro programa inteiramente produzido em alta definição do Ceará. Era ali que iniciava a história de alegria e sucesso do Se Liga VM.

Artesão da novidade, também foi pioneiro em outros aspectos. Fez história na TV Verdes Mares por ser a primeira atração de entretenimento da emissora. E, em 2014, teve as edições captadas em tecnologia 4K, assumindo a dianteira na televisão cearense ao utilizar o novo formato.

Cada conquista é resultado de grandes esforços para que a cultura de nosso Estado esteja sempre em alta, enfatizando personagens, fatos e realizações.

Assim, um grande mosaico compõe o Se Liga. Apostando num estilo bastante dinâmico, em inteira sintonia com as gentes de nossa terra, reúne tudo aquilo que convoca as pessoas a sentar no sofá e vivenciar experiências únicas, se vendo também refletidas na telinha.

Matérias sobre música, cinema, humor, fé e superação não faltam, além de inúmeras entrevistas com importantes nomes nacionais e personalidades locais, aumentando o orgulho de ser daqui.

Niara Meireles em momento de descontração com Juliana Paes e Marcelo Faria

Os melhores momentos de toda essa trajetória de belíssimos feitos poderão ser revividos a partir deste sábado (2), às 14h45, na edição especial do programa, dedicada a celebrar sua primeira década. Uma retrospectiva destacará tudo aquilo que movimentou o Ceará e fez com que ganhássemos cada vez maior projeção no Brasil. A ideia é não parar por aí: durante todo o mês de maio será reexibido um compilado com as melhores partes de matérias já veiculadas.

Regionalismo

Diretor de programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrosio conta que o projeto para conceber a atração foi desenvolvido em cinco meses. “A TV Verdes Mares já tinha um jornalismo forte, mas não possuía nada de entretenimento que desse vazão às manifestações culturais do Ceará. Então, o Se Liga VM veio para tornar a grade um pouco mais regionalizada”.

Segundo Ambrosio, descobrir os diferentes potenciais da cultura cearense e torná-los de grande visibilidade para todo o Brasil é um dos mais importantes papéis do Se Liga.

O programa já revelou histórias de ciganos cearenses, artistas de rua, trabalhadores que driblam a crise com jeito inusitado de vender mercadorias, trajetórias de mulheres empreendedoras, atividades envolvendo moda, audiovisual, artes plásticas, além de relevantes entrevistas, como com Xuxa, Fernanda Montenegro, Padre Marcelo Rossi, Angélica, Jô Soares, Claudia Leitte, entre tantas outras.

“A conversação que estabelecemos com as diferentes áreas da cultura é fundamental. É tanto que hoje, com os talentos da internet que estão aparecendo, nós não deixamos passar nenhum em branco. Tudo aquilo que surge de bom no Ceará passa pelo Se Liga”, complementa o idealizador do projeto.

“Somos um braço importante da Rede Globo dentro da cultura local. Se houver um cearense em programa nacional, somos convidados para fazer a cobertura. Assim, nos tornamos interlocutores de nossa cultura tanto lá quanto cá”.

A preocupação com a reinvenção, não à toa, sempre foi uma tônica durante toda esta década. Neste período de pandemia, por exemplo, a produção e gravação das edições estão sendo feitas em casa, usufruindo da tecnologia para fazer com que conteúdos permaneçam atualizados sobre tudo o que acontece de novidade em solo cearense.

Daniel Viana entrevista Angélica

“Não deixamos de produzir nenhum programa até agora. Acredito que os suportes tecnológicos estejam aí para otimizar esse trabalho”, reitera Ambrosio.

Desafios

Um dos apresentadores do Se Liga VM desde o início – com um breve hiato de dois anos – Daniel Viana, ao rememorar a caminhada junto ao programa, traz presente na fala os desafios.

“É sempre uma grande tarefa surpreender o público cearense e levar cultura com alegria. E posso dizer que muitos momentos foram marcantes. O fato de representar e acompanhar cearenses nos Estúdios Globo (RJ) é daqueles que recordo com emoção”, comenta.

Niara Meireles e Daniel Viana ao lado do jornalista Luiz Esteves na redação do Sistema Verdes Mares

Dentre as tantas entrevistas que realizou pela atração, enfatiza uma: com a cantora americana Amy Lee, vocalista da banda Evanescence, realizada em 2012 durante o Ceará Music. “Somente eu entrevistei ela aqui no Estado e é uma artista internacional… Foi muito legal, um privilégio”, detalha. E, ao trazer à memória tal fato, evoca outra relevante alegria.

“No Fortal do ano passado, a Ivete Sangalo fez um comentário que me tocou muito. Ela disse que sempre quando está nas coletivas de imprensa nos Estúdios Globo e me vê, traz uma boa lembrança do Ceará”.

Na visão de Daniel, há cada vez maior adesão do público junto ao programa porque quem assiste se identifica com as reportagens realizadas, tendo em vista tratar-se de produções que exaltam o Ceará.

“Continuamos, então, com a meta de sempre se aproximar das pessoas, surpreender e instigar mais emoções em cada um que nos assiste”.

A sensação de viver intensamente os 507 programas produzidos também é do expediente de Niara Meireles. A apresentadora ininterrupta do Se Liga VM destaca ser uma felicidade e um feito histórico celebrar o pioneirismo da atração que venceu barreiras para estar cada vez mais na vida de quem é daqui.

“Acompanhei o Se Liga em todos os momentos, desde os pilotos que eram enviados para a Rede Globo como os testes para aprovação, até hoje. Já chegamos impactando na sociedade cearense, porque tudo fazemos questão de trazer primeiro para que o público tenha a qualidade que merece”, situa.

Uma das maiores atrizes brasileiras concedeu entrevista ao programa

“A internet é nossa grande aliada. A dinâmica que se vê atualmente nós não tínhamos no comecinho do programa, foi evoluindo com o tempo. As pessoas esperam essa interação entre elas e nós”.

Já tendo conversado com personalidades como Carlinhos Brown, Anitta, Juliana Paes, Lima Duarte, Camila Pitanga, dentre várias outras, Niara lembra de tudo com bastante carinho, enfatizando também os inspiradores diálogos realizados com pessoas anônimas do Estado, tais como donas de casa e pequenos empreendedores. “Vamos revisitar boas histórias e tenha certeza que isso não faltou em 10 anos de trajetória”, vibra.

Quanto ao sentimento de integrar a equipe do Se Liga, é bastante nítida a expressão de contentamento da apresentadora:

“Gratidão em ver que o que deu certo continua e o que não deu, vira aprendizado. Aliás, a gente aprende todo dia”, comemora.

Para os próximos anos, a expectativa persiste na aposta pela qualidade. “Em primeiro lugar, é continuar a acompanhar a sociedade. Mostrar o que está acontecendo na área cultural e artística, seja no surgimento de novos nomes, daquele menor cantor que mora num bairro de periferia, seja nas personalidades já consolidadas. Entendemos a importância de mostrar quem chegou lá, mas também queremos apresentar quem tem um sonho e realizar esse desejo junto a eles”, torce Fábio Ambrosio. Que assim seja.

Expectativa para os próximos anos é de se aproximar ainda mais do público cearense com leveza e qualidade

Serviço

Se Liga VM - Edição especial de 10 anos

Neste sábado, às 14h45, na programação da TV Verdes Mares, canal 10