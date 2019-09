Programa Rumos Itaú Cultural lança edital para o biênio 2019-2020

O Itaú Cultural lança o edital Rumos 2019-2020. A partir da meia noite desta terça (3), até 23h59 do dia 18 de outubro, a instituição recebe projetos de pessoas físicas e jurídicas, contemplando quaisquer linguagens artísticas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.rumositaucultural.org.br.

A Caminhada Rumos, caravana formada para apresentar e explicar o programa, visitará as 27 capitais brasileiras, com início neste dia 5, em Cuiabá (MT). No próximo dia 9 de outubro, a Caminhada aportará em Fortaleza, coordenada por Edson Natale, gerente do Núcleo de Música, e Sofia Fan, gerente do Núcleo de Artes Visuais do Itaú Cultural.

O diretor da entidade, Eduardo Saron, comentou a abertura do processo e reiterou que a organização nutre expectativas sobre a participação do Ceará na seleção. "Certamente, mais uma vez o Ceará vai estar presente, como sempre esteve, com toda a sua potencialidade e energia. Esperamos acolher os artistas e a produção cearense nessa edição do Rumos", situou Saron.

A relação dos projetos contemplados será divulgada até 25 de maio de 2020, via imprensa e pelo site www.itaucultural.org.br.

"Com esse edital, nos tornamos um dos mais longínquos programas de fomento na democratização do acesso, no estímulo à participação e difusão da arte e da cultura brasileira em território nacional. São 22 anos de muita experiência e troca. Nesse tempo, reafirmamos a potência do artista brasileiro na produção cultural", complementou o diretor do Itaú Cultural.

Caminhada Rumos

Durante os encontros da Caminhada Rumos, membros da Comissão de Seleção do Rumos Itaú Cultural apresentarão o edital para artistas, pensadores, pesquisadores e gestores do cenário artístico de cada cidade. Cada encontro terá interpretação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

O programa segue o mesmo padrão desde 2013, incluindo as ferramentas de acessibilidade garantidas a partir do biênio 2017-2018. Qualquer projeto sobre arte e cultura brasileiras, de quaisquer linguagens, pode ser inscrito - em suportes diversos, formatos, expressões artísticas ou mídias. Não há valor mínimo ou máximo para os projetos.

Passo a passo

A princípio, os projetos passam por uma fase seletiva, avaliada por 40 profissionais contratados pelo Instituto Itaú Cultural. Em seguida, as propostas são analisadas por uma Comissão de Seleção multidisciplinar, composta por 24 profissionais ligados à cultura brasileira, incluindo alguns gestores da própria instituição.

Para o avanço dos projetos, a cada etapa da seleção, serão levados em consideração critérios como a "singularidade do projeto", "relevância" e "consistência".

Programação da Caminhada Rumos:

Setembro

Dia 5: Cuiabá (MT)

Dia 6: Porto Velho (RO)

Com Tânia Rodrigues, gerente do Núcleo Enciclopédia, e Marcos Cuzziol, gerente do Núcleo de Inovação.

Dia 9: São Paulo (SP)

Com Ana de Fátima Sousa, gerente do Núcleo de Comunicação e Relacionamento, e Edson Natale, gerente do Núcleo de Música.

Dia 11: Teresina (PI)

Dia 12: São Luís (MA)

Dia 13: Belém (PA)

Com Ana de Fátima Sousa, gerente do Núcleo de Comunicação e Relacionamento e Valéria Toloi, gerente do Núcleo de Educação e Relacionamento.

Dia 16: Rio Branco (AC)

Com Edson Natale, gerente do Núcleo de Música, e Adriana Moreira, gerente do Núcleo Financeiro e Controladoria

Dia 17: Goiânia (GO)

Dia 18: Belo Horizonte (MG)

Dia 19: Vitória (ES)

Com Tânia Rodrigues, gerente do Núcleo Enciclopédia, e Anna Paula Montini, gerente do Núcleo de Consultoria Jurídica.

Dia 20: Brasília (DF)

Dia 21: Palmas (TO)

Claudiney Ferreira, gerente do Núcleo de Audiovisual e Literatura, e Gilberto Labor, gerente do Núcleo Infraestrutura e Produção.

Dia 23: Rio de Janeiro (RJ)

Dia 24: Natal (RN)

Dia 25: João Pessoa (PB)

Dia 26: Recife (PE)

Dia 27: Maceió (AL)

Com Ana de Fátima Sousa, gerente do Núcleo de Comunicação e Relacionamento, e Edson Natale, gerente do Núcleo de Música.

Dia 30: Macapá (AP)

Com Ana de Fátima Sousa, gerente do Núcleo de Comunicação e Relacionamento, e Gilberto Labor, gerente do Núcleo Infraestrutura e Produção.

Outubro

Dia 1: Curitiba (PR)

Dia 2: Porto Alegre (RS)

Com Tatiana Prado, gerente do Núcleo de Memória e Pesquisa, e Edson Natale, gerente do Núcleo de Música.

Dia 3: Florianópolis (SC)

Dia 4: Campo Grande (MS)

Com Tatiana Prado, gerente do Núcleo de Memória e Pesquisa, e Ana de Fátima Sousa, gerente do Núcleo de Comunicação e Relacionamento.

Dia 7: Aracaju (SE)

Dia 8: Salvador (BA)

Dia 9: Fortaleza (CE)

Dia 10: Manaus (AM)

Dia 11: Boa Vista (RR)

Edson Natale, gerente do Núcleo de Música, e Sofia Fan, gerente do Núcleo de Artes Visuais.