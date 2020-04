Professores promovem aula de dança online para crianças

Em tempos de quarentena, iniciativas gratuitas para as crianças surgem como uma ótima opção de entretenimento em casa. Os professores Flora Gussonato e Renato Cruz promovem a partir deste domingo (3) aulas de dança para o público infantil.

A iniciativa do Itaú Cultural acontece às quartas-feiras e domingos, às 11h, trasmitida pelo site da instituição.

Flora é arte-educadora e se dedica ao grupo da primeira infância, para crianças de até seis anos. Já Renato é coreógrafo e ensina o público a partir de sete anos.

Cada professor conduz as práticas de dança com exercícios de aquecimento, alongamento, passos básicos, sequências técnicas e alguns jogos para experimentação do movimento e assimilação dos conteúdos.

Serviço:

IC para crianças – aulas de dança

Com Renato Cruz e Flora Gussonato

De 3 a 27 de maio, com vídeos postados sempre às 11h, às quartas-feiras e domingos

No site: https://www.itaucultural.org.br/