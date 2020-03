Professores de dança de Fortaleza ensinam coreografias para serem feitas em casa

Com as últimas recomendações para o distanciamento social em Fortaleza, medida tomada em diversos locais do mundo, há quem se pergunte como é possível administrar o período mais longo dentro de casa. Se a higiene pessoal e o reforço da imunidade por meio de uma boa alimentação, por exemplo, podem impedir a disseminação do novo coronavírus, o COVID-19, muitos se perguntam como é possível exercitar o corpo e a mente para manter a sanidade. Como buscar o equilíbrio?

Para Michelle Borges e Marcelo Hortêncio, a saída parece ser algo natural: encontrar reforço em meio à manifestação artística, tão presente no cotidiano dos mesmos. Ela é diretora de uma escola de dança, educadora física e Kid Coach. Ele é formado em Educação Física, professor de dança e tem carreira extensa como bailarino.

Nos últimos dias, após a declaração de emergência no Estado do Ceará, ambos são exemplos de pessoas que optaram pela estadia dentro das próprias residências. Assim, começaram a utilizar o trabalho que realizam diariamente e divulgaram no Instagram movimentos e coreografias para serem reproduzidas dentro de casa.

"Queria que esse momento em casa , fosse algo mais leve, tranquilo e feliz. Trabalhando corpo, alma e espírito, e que mesmo distantes fisicamente a internet andasse a nosso favor, nos conectando e gerando uma corrente de amor", explica Michelle, que desde 2009 também íntegra uma companhia. Segundo ela, a dança pode ser transformadora em momentos como este.

Michelle Borges ensina coreografia de jazz e Marcelo Hortêncio passa movimentos do ballet clássico Foto: reprodução Instagram

Pensando nisso, e após a decisão de suspender as aulas da escola por 15 dias para todos os alunos, ela resolveu se inspirar em movimentos simples e repassá-los aos seguidores, entre eles pessoas com quem mantém contato diário ou apenas a seguem. O intuito é fazer com que as diferentes faixas etárias possam reproduzi-los. A resposta, ela conta, tem sido a melhor possível.

"As pessoas estão adorando, agradecendo e com uma resposta super positiva ao vídeo. Estão fazendo a coreografia em suas casas, repostando e criando uma corrente de arte e amor que circula pelos lares. É uma felicidade ver esse clima de união, tranquilidade e bem estar que nós da arte podemos propagar", afirma.

Acesso

Para Marcello Hortêncio, a dança só se tornou realidade aos 22 anos, após ter se formado em Educação Física. Hoje, com 47 e completamente entregue à manifestação artística, ele também ministra aulas em outra escola da Capital. Com a decisão de se manter em casa, ele resolveu usar as ferramentas da tecnologia para se conectar consigo mesmo e com os que o cercam diariamente. "Essa decisão foi tomada justamente pela necessidade das minhas alunas praticarem uma atividade em casa e não passarem tanto tempo sem ter contato com o ballet", diz.

Depois de ver a repercussão, ele afirma ter enxergado o panorama de como a dança pode auxiliar em momentos mais complicados como este. "O dançar requer uma prática mental, pois quando se decora um passo ou sequência não há espaço para ficar pensando em outras coisas, pois provavelmente você irá executar de forma errada o movimento. Isso faz da dança um grande aliado no combate ao estresse, à perda de memória, à melhora da concentração, melhorando o bem estar geral".

Agora, ele comenta, a atitude deve se tornar mais frequente nos próximos dias. "Tenho que programar e gravar as aulas, disponibilizar as músicas para minhas alunas, assistir outros vídeos de dança, pesquisar passos, etc. Na sequência, vou postar também dicas de outros exercícios, livros, filmes de dança, etc", relata, ao também afirmar que deve praticar outros exercícios físicos dentro da própria casa.

Sem medo, ele confirma, é possível democratizar a dança para uma grande parte das pessoas que precisam de apoio nessa situação.

"Esse é o meu grande desejo: alcançar as pessoas e motivá-las a se movimentarem em casa, se não for o ballet que seja com outra atividade. Os exercícios são simples, nada muito complicado e serão feitos em sequência", garante.

Serviço:

Para acompanhar as aulas, acessar as redes sociais dos profissionais em @michelleborgesdance e @ballet_adulto_armaiszen