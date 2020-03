Produções cearenses competem no Festival de Cinema Filmaê, em Brasília

A segunda edição do Festival de Cinema Filmaê acontece entre os dias 11 e 15 de março, em Brasília. Neste ano, duas produções de cearenses competem no evento.

O curta de ficção "Quando vier a primavera, se eu já estiver morto", do diretor Robson Lima, e o experimental "Ponto de Crise", de Igor “Kastor” Girão Neri estão entre os finalistas.

O Filmaê surgiu como uma forma de democratizar o acesso à produção audiovisual, já que um dos requisitos para a participação é que o filme tenha sido realizado por meio de um aparelho celular.

Além da mostra competitiva de 117 filmes nacionais, há a exibição de títulos internacionais. A votação é feita por júri oficial e popular em determinadas categorias no site do evento.

Mais de 300 produções foram inscritas para a premiação de gêneros variados, que vão do experimental à ficção. Fernando Campos (coordenador geral do Festival), Guilherme Pastana e Guilherme Carvalho (produtores executivos do evento) foram os responsáveis pela curadoria.

A programação ainda conta com oficinas e debates com profissionais da área.