Processo de Mileide Mihaile contra família de Wesley Safadão segue sem acordo

O processo criminal movido por Mileide Mihaile contra Wesley Safadão, Dona Bill e Thyane Dantas, mãe e esposa do cantor, respectivamente, continua sem acordo definido. Na manhã desta terça-feira (24), todas as partes compareceram a uma audiência na 9° Vara Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, na tentativa de uma conciliação. A influencer acusa a família do artista de calúnia, difamação e injúria.

Em nota, Safadão informou ter tomado consciência de que a ex-mulher estaria disposta a firmar um acordo e encerrar a disputa entre ambas as partes. No entanto, os pedidos de Mileide teriam impedido a concretização dos termos.

“Ela fez três pedidos. O primeiro era que um não falasse mais do outro. Isso é tudo o que mais queremos, viver em paz. O segundo ponto não tivemos como atender, pois ela pede que a gente faça uma nota pública afirmando que ela não chefiou ou incentivou grupos de perfis fakes a atacarem minha família nas redes sociais, e isso não podemos fazer, pois existe uma investigação na Justiça sobre isso e só a Justiça vai poder afirmar se ela tem ou não os perfis fakes. O terceiro ponto era que nós pagássemos os advogados dela, o que também não achamos correto, pois ela que entrou contra a gente na Justiça, então cada um deve pagar o seu", explicou no texto da nota à imprensa.

Em resposta, Mileide disse estar tranquila em relação às acusações e que a intenção de formular o acordo ainda estava de pé. Além disso, também se colocou à disposição da Justiça para esclarecimentos. "As perseguições ainda acontecem. Esse processo é mais moral do que financeiro, pois fui acusada de ser responsável por ataques na internet e isso é mentira. Além disso, não abro mão da reparação dos custos gerados após as afirmações caluniosas e difamatórias contra mim", finalizou.