Priscilla Alcântara fala de trabalho musical e de ida à África em missão no mês de dezembro; assista

Um dos nomes em alta do mundo gospel é o da cantora Priscilla Alcântara. Em passagem por Fortaleza, durante a Expoevangélica 2019, a jovem cantora falou sobre a atuação com o público jovem. "Meu público é qualquer pessoa que goste de música. Qualquer pessoa que gosta da minha mensagem. Meu foco, realmente, não é segmentar tudo que eu faça, mas sim disseminar", destacou Priscilla.

Por meio do trabalho musical, ela conta que tem por objetivo unir as pessoas. "O que eu tento é manter diálogo e criar pontes de comunicação entre as pessoas. Para isso, uso minha linguaguem, diversifico minha escrita na hora de compor, diversifico minha tématica, não escrevo só sobre a tématica religosa", define a cantora.

Longe da rotina da TV, de quando era apresentadora, Priscilla vive fora de rotinas. "Na televisão tinha uma rotina, na música não. É estrada, voos e viagens. Você não consegue programar absolutamente o que faz. Tem que amar muito o que faz. Tem de viver muito o propósito. A gente se diverte no meio da correira".

Solidariedade



Quem acompanha Priscilla Alcântara nas redes sociais, sabe do lado humanitário da jovem. Em dezembro deste ano, ela prepara as malas mais uma vez para viajar e viver com habitantes da Aldeia Nissi na África. Em março deste, ela visitou a comunidade com a atriz Bruna Marquezine. Na nova missão em dezembro, ela irá com a família passar o Natal na Aldeia.

"O trabalho humanitário é algo que eu mantenho o tempo todo. Quando tenho uma folga eu sempre procuro fazer ação de viagem missionária. Conseguir fazer algumas nesse primeiro semestre. Volto em dezembro para Aldeia Nissi, para passar o Natal com eles. Periodicamente, estou voltando para lá. Vou com minha família", revelou Priscilla.