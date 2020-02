Prior tampa ouvidos com absorvente após acordar com ronco de Babu no BBB 20

Felipe Prior não conseguiu dormir na madrugada desta segunda-feira (24) e resolveu improvisar. O arquiteto descansava no mesmo quarto que Babu, e acordou por conta dos roncos do amigo do Big Brother Brasil 20.

Antes de tentar voltar a dormir, Prior saiu pela casa e encontrou Gabi. "O Babu está muito alto", disse o brother para ela, que estava no banheiro.

A sister ainda ofereceu um "cantinho" para ele dormir, mas ele respondeu: "Não, lá é mais confortável, mas obrigado". Em seguida, a própria Gabi sugeriu que ele usasse absorventes internos na orelha, com o intuito de amenizar o som.

Prior está no paredão dessa semana junto a Bianca e Flayslane. A decisão de quem sai será anunciada na noite desta terça-feira (25).

No almoço desta segunda (24), ele teve uma breve discussão com a colega emparedada, Flay, que disse que o brother estava gritando com ela. "Eu grito com a minha mãe, quem é você que eu não vou gritar? Você grita comigo e eu grito com você", disse Prior. "Grita com a sua mãe, o desrespeito quem aceita é ela, eu não aceito desrespeito. Seu macho escroto", rebateu Flayslane.

"Macho escroto é o carelho [sic]", respondeu Prior. "Se eu fosse macho escroto eu não cuidava de você nas festas enquanto você dava vexame. Você grita quando eu grito também e eu sou macho escroto? Alguma vez eu te ofendi? Você perdeu meu respeito agora". Em seguida, Prior deixou o local e Flay ficou com as demais sisters da casa.