Prior faz elogios e convida Bruna Marquezine e Manu Gavassi para ir à Disney

O ex-BBB Felipe Prior, eliminado no paredão da última terça-feira (31) no reality, brincou ao ver um banner com a foto de Bruna Marquezine, em um aeroporto. "Olha quem me ferrou", disse o arquiteto nos stories do Instagram.

A atriz fez forte campanha nas redes sociais para a eliminação do brother. No mesmo dia em que postou a brincadeira, o arquiteto disse que teve a chance de bater um papo por mensagem com Bruna e publicou em seu Instagram. Na conversa, ambos explicaram seus pontos de vista e parece que se tornaram amigos.

No papo, Bruna começa dizendo que torcia para o crescimento e evolução do competidor. Pediu desculpas pela torcida contra, mas deixou claro que ele a fez passar muita raiva no BBB.

Em resposta, Prior levou na esportiva. "Temos que levar na brincadeira e saber perder. Sinto que foi por pouco", disse.

Bruna, então, contou a ele que o embate com sua melhor amiga Manu Gavassi foi acirrado. "Você tem muita vida pela frente e fazendo escolhas certas, quem sabe uma terapia (brincadeira), você vai longe", disse.

Na sequência, Bruna confidenciou que acredita que Felipe Prior tenha um coração bom e puro. "Desculpa se peguei pesado, mas a Manuzinha é muito minha amiga e você falava muita bosta", escreveu.

Prior se justificou dizendo que falava sobre os fatos que ocorriam e até convidou ela e Manu para ir à Disney. Também elogiou o trabalho de Bruna, o que fez ela se derreter.

"Para de ser legal,menino. Está me fazendo me sentir mais culpada", brincou ela.

Prior terminou o papo dizendo que ele gosta da Manu e ela dele, mas que no reality tinha de jogar.