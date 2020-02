Príncipe Harry pede para que seja chamado apenas pelo nome durante evento

O príncipe Harry iniciou a última rodada de suas obrigações reais nesta quarta-feira (26) e deixou claro que deseja ser chamado apenas por Harry. A declaração foi dada durante um evento sobre sustentabilidade que aconteceu em Edimburgo, capital da Escócia.

Durante seu discurso, o marido de Meghan Markle pediu para o público chamá-lo pelo seu nome. "Me chamem de Harry", disse o príncipe, que no início deste ano anunciou sua saída da realeza britânica. A anfitriã do evento, Ayesha Hazarika, disse também: "Ele deixou claro que todos nós só devemos chamá-lo de Harry".

Apesar de Harry não ser mais identificado como Sua Alteza Real, ele continuará sendo príncipe. A decisão de não ser mais chamado pelo codinome é uma escolha pessoal. O neto da rainha Elizabeth 2º e Markle - conhecidos como duque e a duquesa de Sussex - abdicarão dos compromissos reais a partir do dia 31 de março.

"Foi acordado que a organização sem fins lucrativos, quando for anunciada nesta primavera (no hemisfério norte), não será chamada de Sussex Royal Foundation", disse uma porta-voz do casal. "O duque e a duquesa de Sussex não pretendem usar 'Sussex Royal' após a primavera de 2020", explicou a realeza britânica em comunicado oficial.

Recentemente instalados em uma mansão em Vancouver, no Canadá, príncipe Harry e Meghan Markle podem se mudar para Malibu, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois que deixarem suas funções reais. Segundo a imprensa internacional, eles já estariam de olho em um imóvel.

No momento, o casal trabalha para organizar uma fundação sem fins lucrativos. Eles pretendem desenvolver uma nova maneira de efetuar mudanças e complementar os esforços feitos por tantas excelentes fundações em todo o mundo.