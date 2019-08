Príncipe Charles é convidado para participar do próximo 'James Bond', diz site

O novo filme de "James Bond" pode ter um integrante oficial da realeza britânica. De acordo com o jornal britânico The Sun, o príncipe Charles, 70, foi convidado a fazer uma participação no longa enquanto visitava um set de filmagens da produção em Pinewood, na Inglaterra, em junho passado.

"Eles amaram a empolgação em torno da aparição da rainha ao lado de Daniel Craig e acham que Charles poderia até superar isso. Ele é o epítome do que é ser britânico, perfeito para uma aparição no longa, e os fãs de Bond no mundo todo amariam isso", disse a fonte.

Segundo disse uma fonte oficial ao jornal, o príncipe ficou feliz com o convite e estaria "considerando" a proposta. Se aceitasse, Charles não seria o primeiro membro da realeza a aparecer ao do espião 007. Em 2012, a rainha Elizabeth 2ª participou de uma homenagem ao espião durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres.

Além dela, Meghan Markle chegou a ser cotada para ser a "bond girl" no filme, mas o casamento a impediu de continuar a carreira como atriz.