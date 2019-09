Princesa Charlotte é acompanhada pela família em seu primeiro dia de aula; assista vídeo

Aos quatro anos, a princesa Charlotte tem seu primeiro dia de aula nesta quinta-feira (5). Acompanhada dos pais, Kate Middleton e William, a menina foi flagrada chegando à escola Thomas's Battersea, em Londres.



O lugar é o mesmo onde estuda George, seu irmão mais velho. Junto a eles, estão matriculados cerca de 560 alunos, com idades de 4 a 13 anos. Dentre as aulas, são oferecidos ensinamentos de arte, balé, teatro, francês, música e educação física.



O momento da chegada de Charlotte foi compartilhado no Instagram Kensinton Palace, da família real. Tanto ela quanto o irmão vestem uniformes da escola.

Charlotte completou quatro anos no início de maio, sendo a quarta na linha de sucessão ao trono britânico. Além de George, ela tem outro irmão, Louis, que tem apenas um ano de idade e vai demorar para fazer companhia aos irmãos na escola.