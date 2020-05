Primeira semana de maio tem lives de Roberto Carlos, Marília Mendonça e Dorgival Dantas

A programação da semana que antecede o Dia das Mães está repleta de lives para agitar o público em casa. Para celebrar essa data tão especial, as mamães de todo o Brasil podem acompanhar no domingo (10) o show do cantor Roberto Carlos, que apresentará um repertório composto por clássicos. O artista é o terceiro convidado do projeto “Em Casa” da TV Globo.

Na lista de transmissões ao vivo também estão Manu Gavassi, Marília Mendonça e Dennis DJ. A primeira live da cantora Roberta Miranda durante o período de isolamento social também acontece nesta semana e tem data marcada para a próxima sexta-feira (8).

A live musical conjunta da primeira semana de maio fica por conta de Leonardo e Zé Felipe com o show “Pai & Filho”. E quem gosta de forró pode conferir os shows das bandas Magníficos, Mastruz com Leite e do cantor Dorgival Dantas.

O pianista Felipe Adjafre realiza um show para arrecadar doações para músicos afetados com a paralisação dos shows durante a pandemia. O co-fundador da multiplataforma Suricate Seboso, Leo Suricate, participa do projeto Iracema em Rede com um bate-papo sobre Comunicação Criativa para Transformação Social.

MÚSICA

Felipe Adjafre

Em live, Felipe Adjafre faz campanha para arrecadar doações para músicos afetados com a pandemia Divulgação

Quarta (6), às 19h, no Youtube

O pianista Felipe Adjafre realiza uma live solidária no dia 6 de maio. A iniciativa visa arrecadar fundos para a campanha do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Ceará (Sindimuce), em benefício dos profissionais afetados pela paralisação das atividades durante o período de pandemia.

Lúcio Maia

Quarta (6), às 18h, no site da Show Livre. O preço dos ingressos variam entre R$10 a R$30.

O guitarrista Lúcio Maia, famoso por ser o guitar hero da Nação Zumbi, realiza uma live nesta quarta-feira (6) em parceria com o Clemente Tadeu no site da Show Livre. A renda líquida dos ingressos será dividida igualmente entre o Fundo Emergencial para a Saúde - Coronavírus Brasil e para o artista.

Hungria Hip Hop

Quarta (6), às 19h, no Youtube

O Hungria Hip Hop já tem data marcada para a sua segunda live, que acontece nesta quarta-feira (6), às 19h. Eles já avisaram que não estarão sozinhos e receberão um convidado especial. Quem será?

Batista Lima

Quarta (6), às 20h, no Youtube e Facebook

Bastista Lima comemorará seu aniversário com os fãs no show ao vivo marcado para quarta-feira (6). O cantor já avisou: “prepare o seu coração para uma live de muitas emoções”.

Ara Ketu

Quinta (7), às 18h30, no Youtube

O axé do Ara Ketu entrará na sua casa nesta quinta-feira (7), às 18h30. O repertório será composto pelas sugestões dos fãs nas redes sociais. Eles estão de olho, viu?

Manu Gavassi

Após sair do BBB, Manu Gavassi realiza a primeira live Reprodução / Instagram

Quinta (7), às 19h, no Youtube

A terceira colocada do BBB20, Manu Gavassi, fará a live "Vinho no Meu Tapete" na próxima quinta-feira (7), às 19h. As doações arrecadadas pela cantora serão destinadas para o projeto "Fome de Música", que tem como objetivo acabar com a fome no Brasil por meio de uma rede de artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar alimentos.

Péricles

Quinta (7) , às 20h, no Youtube

Na quinta-feira (7), Péricles convida os fãs para participar de mais uma live a partir das 20h. Às 19h30, a cantora Karinah abre o show com um esquenta.

Latino

Sexta (8), às 19h, no Youtube

O cantor fará uma verdadeira “Festa no Apê” na noite de sexta-feira (8). O show começa às 19h, mas às 18h os fãs podem conferir o esquenta especial no site https://festanoape.com.br/.

Roberta Miranda

O show online da cantora acontece na sexta Reprodução / Instagram

Sexta (8), às 19h, no Youtube

Atendendo aos pedidos dos fãs, Roberta Miranda faz a sua primeira live durante o período de isolamento social nesta sexta-feira (8).

Mastruz com Leite

Sexta (8), às 20h, no Youtube

A banda promete fazer a maior live de forró das antigas de todos os tempos e convida os fãs para o show que acontece na sexta-feira (8), às 20h, no canal do Youtube do Mastruz com Leite.

Magníficos

Sexta (8), às 20h, no Youtube

A live do Magníficos vai relembrar a história da banda por meio das canções. Por isso, eles estão recebendo sugestões para o repertório do show dessa sexta-feira (8).

Dennis DJ

Sábado (9), às 16h, no Youtube

Se tem uma coisa que está reinando nessas lives é a nostalgia. E Dennis DJ, claro, não ficaria de fora dessa. No sábado (9), a playlist de músicas antigas de funk vai comandar o show do artista.

Dinho Ouro Preto

Dinho Ouro Preto faz live solo Reprodução / Instagram

Sábado (9), às 18h, no Youtube e Instagram

Quem curtiu as lives do Capital Inicial, agora vai poder ver o vocalista Dinho Ouro Preto em um show solo neste sábado (9) com muito “roque em rou”.

Marília Mendonça

Sábado (9), às 20h30, no Youtube

Marília Mendonça deixou um ar de mistério no anúncio da sua próxima transmissão ao vivo. A live “Todos Os Cantos De Casa” acontece no sábado (9) e a cantora já adiantou que vão ser mais de três só de música.

Zeca Pagodinho

Domingo (10), às 13h, em rede social a ser divulgada

Após muitos pedidos dos fãs, o sambista Zeca Pagodinho realiza live no Dia das Mães. O repertório é composto por grandes sucessos da carreira do cantor. No show online de 1h15, Zeca vai ser acompanhado de cinco músicos com o distanciamento recomendado.

Michel Teló

Michel Teló faz live no Dia das Mães Reprodução / Instagram

Domingo (10), às 13h, no Youtube

A live de Michel Teló fará uma referência à série apresentada por ele no Fantástico: Bem Sertanejo. Como o show acontecerá no Dia das Mães, o cantor recebe músicas dedicatórias nas redes sociais.

Roberto Carlos

Domingo (10), às 15h, na TV Globo, Multishow, Globoplay, e no Youtube do Multishow e de Roberto Carlos

O projeto “Em Casa”, da TV Globo, chega na terceira edição com show de Roberto Carlos no próximo domingo (10), em comemoração ao Dia das Mães. A apresentação ao vivo começa às 15h e terá repertório composto por sucessos do Rei.

Dorgival Dantas

Domingo (10), às 16h, no Youtube

Esse ano o São João chegou mais cedo e sem aglomerações. A live de Dorgival Dantas faz um ensaio do evento e também uma homenagem às mães.

Vitor Kley

Domingo (10), às 16h, no Youtube

Vitor Kley fará uma live neste domingo (10) em benefício da Unicef. O cantor explicou que o intuito do show é levar suprimentos e amor para todas as crianças que estão precisando.

Jorge Vercillo

Jorge Vercillo preparou surpresa para a live Reprodução / Instagram

Domingo (10), às 17h, no Youtube

O cantor Jorge Vercillo é mais uma atração que fará live especial em comemoração ao Dia das Mães. Para o show “Ela Une Todas As Coisas”, o artista preparou uma surpresa que só será revelada durante a transmissão.

Leonardo e Zé Felipe

Domingo (10), às 17h, no Youtube e Facebook

Leonardo e Zé Felipe apresentam a live “Pai & Filho” no domingo (10). O show será exibido a partir das 17h, no Youtube e no Facebook.

João Neto e Frederico

Domingo (10), às 18h, no Youtube

O Dia das Mães tem ainda outra live de música sertaneja. João Neto e Frederico fazem a festa às 18h, no Youtube.

Lídia Maria

Segunda (11), às 19h, no Youtube

A cantora Lídia Maria realiza uma live na próxima segunda-feira (11) para comemorar um ano de lançamento do álbum "Viva".

ESPECIAL

Leo Suricate

Quinta (7), às 11h, no Instagram @institutoiracema

O co-criador do projeto multiplataforma "Suricate Seboso", Leo Suricate, é o segundo convidado da semana do Iracema em Rede, projeto do Instituto Iracema que realiza lives com personalidades de diversas áreas, como design, comunicação, inovação, economia criativa, juventude, ocupação urbana e empreendedorismo. Na quinta (7), Leo Suricate discute o tema "Comunicação criativa para transformação social". O projeto multiplataforma "Suricate Seboso" começou originalmente no Facebook, mas atualmente também desenvolve produções audiovisuais em regiões periféricas, o Vetinflix, que aborda temas como ocupação urbana de Fortaleza.

Tarde Arte

Aos amantes da arte, o Centro Cultural Unifor apresenta o projeto "Tarde Arte" que conta as histórias por trás das obras de arte presentes no equipamento. Realizada pelo Grupo Mirante de Teatro, a programação é rica em conteúdo sobre a história da arte: são apresentadas, em linguagem lúdica, as trajetórias de grandes artistas plásticos nacionais e internacionais. O conteúdo será disponibilizado em formato de podcast. O público também pode visitar o Espaço Cultural Unifor virtualmente. Os interessados podem conhecer as dependências do equipamento, incluindo todos os seus andares e imagens de mostras realizadas anteriormente, como "Antonio Bandeira - Um Abstracionista Amigo da Vida” e a XIX Unifor Plástica.

HUMOR

Lailtinho

Lailtinho garante risadas na quarentena

Quinta (7), às 20h, no Instagram @lailtinhooficial e no Youtube

O humorista Lailtinho convida Manguaça e Dona Fransquinha para a LAILIVE. A transmissão promete fazer o público de casa rir durante a quarentena. A iniciativa também busca arrecadar cachê para os artistas envolvidos e cestas básicas para profissionais de backstage.

GASTRONOMIA

Chef Zé Victor Gurgel ensina receita de farofa

Quarta (6), às 19h, no Instagram @deliverydoze

O Chef cearense Zé Vitor Gurgel encontrou nas transmissões ao vivo uma maneira de se manter conectado com seus clientes e amigos. Após o sucesso de sua primeira live, em que ensinava técnicas de como fazer churrasco em casa, o chef atendeu os pedidos do público e nesta quarta-feira (6) irá ensinar o passo a passo de cinco receitas diferentes de farofa.