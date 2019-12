Previsões 2020 para Fortaleza segundo a Numerologia: "será fundamental melhorar a comunicação"

Vem aí 2020, um ano representado numerologicamente pelo ano 4 (2+0+2+0=4). A numerologia estuda a influência dos números na vida cotidiana e no modo de ser do indivíduo, por meio das vibrações numéricas. Assim, é possível prever as energias que regem o próximo ano.

Estar presente foi uma das exigências deste ano de acordo com a numerologia. Segundo essa ciência, 2019 é um ano 3 (2+0+1+9= 12; 1+2=3), que dá subsídios para receber o ano 4. Enquanto em 2019, foi necessário trabalhar a presença, em 2020, será fundamental melhorar a comunicação.

Para calcular a previsão geral de 2020, a numeróloga Yllana Carneiro utilizou a data de fundação do município de Fortaleza (13/04/1726) e a simbologia por trás do ano 4.

Eleições municipais

Em 2020, milhares de fortalezenses irão às urnas escolher seus representantes e isso também será influenciado pelas vibrações numéricas. Por ser um ano eleitoral, há uma tendência para que a comunicação e a paciência sejam reforçadas. Yllana afirma que 2020 não será um período de mudanças, pois ainda trará marcas da energia de 2019. Na política, será preciso conciliar polaridades que parecem ser irreconciliáveis. “A comunicação, a verdadeira comunicação baseada no sentir, na coerência entre ação e fala, poderá ser a saída desse embate. A fala vazia apenas gerará mais conflito e confusão”, explica.

Diversidade

Para fazer as previsões na numerologia, Yllana também leva em consideração as pessoas que moram na cidade. Sendo assim, 2020 será um ano que propiciará diversas oportunidades para os moradores da capital. A numeróloga alerta possíveis frustrações com oportunidades ainda não tangíveis. "Por mais que você queira desfrutá-las, elas não vão estar tão à mão. Você está vendo (a oportunidade), mas não é possível ainda para você, então isso também pode fomentar um pouco de raiva", esclarece.

Liderança

O ano que vem também será propício àquelas pessoas com tendência natural para liderar e comandar. Por isso, será um período no qual se faz necessário lidar com o ego e as emoções das outras pessoas. "Vai ser engraçado porque quando a gente fala de emoções, a gente lembra do elemento água. Ao mesmo tempo que o ano 4 é um ano que a gente chama de 'mente neutra', que é exatamente essa mente que consegue integrar. Ela nos lembra muito o elemento ar, então a gente vai precisar lidar com esses dois elementos durante todo o ano", afirma.

Autoestima

Por ser um ano que oferece muitas opções de escolha, será necessário também tomar bastantes decisões. A autoestima será importante para auxiliar nessas escolhas com base do que verdadeiramente queremos. “A gente vai ter várias opções, então a autoestima é nesse sentido de eu realmente estar conectado com meu eu maior, com as minhas vontades, minhas necessidades e isso é importante no tocante de eu me relacionar com as outras pessoas, uma vibração genuína e não uma presença vazia”, aconselha.

Essas energias serão potencializadas a partir do aniversário de 294 anos da capital, já que novos ciclos são iniciados também a partir da data de nascimento de uma pessoa ou fundação de uma cidade, por exemplo. "É interessante porque o ano de Fortaleza (13/04/2020=1+3+0+4+2+0+2+0=12; 1+2=3) é um ano 3, que é um período de muita expansão, de muitas ideias, de muita criatividade. A sensação é que Fortaleza vai fervilhar de coisas novas, a germinar ideias, vai estar muito fértil nesse sentido", explica Yllana.

As vibrações numerológicas vão ressoar de formas distintas em cada pessoa. Embora as previsões estejam presentes de forma geral na vida dos moradores de Fortaleza em 2020, o modo como isso influenciará depende do processo evolutivo individual de cada um.