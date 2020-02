Preta Gil usa roupa inspirada em Oxum, Ivete Sangalo e Beyoncé para puxar trio em Salvador

Escolhida para representar o Carnaval do Brasil na conta mundial do Instagram nesta sexta-feira (21), a cantora Preta Gil levou para o Bloco da Preta 2222 a pagodeira baiana Aila Menezes, com quem gravou o clipe "Dim, Dim, Dom" no mês passado.

Pouco antes de puxar o trio da Barra até Ondina, num percurso de 4,5 km, Preta conversou com a reportagem no camarim do trio, enquanto se maquiava cercada de convidados. Preta afirma que, apesar de o bloco estar no quarto ano em Salvador, já são 18 anos de passagem pelo Carnaval da Barra.

"Fiquei muito feliz com o convite [do Instagram], por eles terem escolhido a mim para representar o Carnaval de rua do Rio, que é uma festa nova, nesse formato que tomou, organizado, com o povo na rua", afirmou ela, que disse ter passado o dia com a equipe do Instagram, "desde a hora que acordou".

Para cantar nesta sexta no circuito Dodô (Barra-Ondina), Preta estampou um figurino preparado pela estilista paulista Michelly X. "Pedi a ela que misturasse um pouco de Oxum (divindade das águas doces, do ouro, da fecundidade, do amor, na mitologia de matriz africana), com um pouco de Ivete (Sangalo), um pouco de Beyoncé, aí deu um sol, como elas. Aquelas coisas que você mistura tanto e, no fim, não tem um sentido, como deve ser a vida", afirmou.

Preta Gil usou look brilhoso em tons quentes, nas cores amarelo, vermelho e laranja Reprodução/Instagram

Preta também falou sobre a parceria musical com Aila Menezes, que despontou no cenário local como uma das pioneiras à frente de uma banda de pagode, com o grupo Afrodite, em 2007, formado apenas por mulheres.

"Uma mulher que, como eu, se libertou, se encontrou com seu próprio corpo. Talentosíssima. Hoje, estou dividindo meu espaço com ela, que vai estar comigo full time, não é só figuração", afirmou Preta.

Aila classificou como incrível a experiência de cantar ao lado de Preta, que conhece desde 2013, quando participou do The Voice Brasil. "Desde lá, a gente sempre teve vontade de gravar alguma coisa juntas, que foi o pagodão 'Dim, Dim, Dom', uma composição minha junto com Tacila Almeida", concluiu.