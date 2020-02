Prêmio RioMar Mulher homenageia dez personalidades de áreas diversas

No calendário de celebração ao Dia Internacional da Mulher o Prêmio RioMar Mulher, que chega a sexta edição neste ano, extalta histórias de personalidades locais que inspiram. Em 2020, um grupo de dez mulheres que fazem a diferença nos meios onde estão inseridas serão homenageadas com a comenda. A solenidade de entrega acontecerá no dia 12 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza.

Ana Miranda (Arte e Cultura), Celina Hissa (Moda), Fátima Dourado (Trabalho Social), Inês Melo (Saúde), Joana Ramalho (Economia e Negócios), Manuela Nogueira (Gestão Pública), Márcia Travessoni (Comunicação), Regina Costa e Silva (Arquitetura e Design), Rosa Mendonça (Justiça e Cidadania) e Zilma Gurgel Cavalcante (Educação) são os nomes desta edição do prêmio que busca reconhecer e destacar atuantes mulheres .

Após a cerimônia de entrega do título, o público poderá visitar a Exposição Fotográfica Prêmio RioMar Mulher, que difunde as histórias inspiradoras de cada homenageada. A exposição poderá ser visitada entre os dias 12 e 29 de março, no RioMar Fortaleza.

Sobre o Prêmio RioMar Mulher

O Prêmio começou a ser realizado na cidade de Fortaleza no ano de 2015. Ao longo dessas cinco edições já realizadas, 51 importantes mulheres foram reverenciadas. Nomes como Maria da Penha, Luciana Dummar, Ticiana Rolim, Mariana Lobo, Socorro França, Dora Andrade, Glória Marinho, Rossicléa, Adísia Sá e Patrícia Saboya já foram homenageados.

SERVIÇO

6ª edição do Prêmio RioMar Mulher

Data: 12 de março, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro RioMar Fortaleza – Piso L3 (Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Evento para convidados