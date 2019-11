Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa 2019 divulga finalistas

Um dos mais importantes prêmios literários em língua portuguesa, o Oceanos divulga, nesta quarta-feira (6), a relação dos dez finalistas ao título deste ano.

Entre os autores e autoras, concorrem cinco brasileiros, quatro portugueses e um angolano. Quanto às obras, compreendem nove romances e um livro de contos.

O júri para eleger os nomes integrantes da etapa final do concurso foi composto de críticos literários, escritores, jornalistas e um poeta, naturais de Brasil, Portugal e Moçambique. A comissão destacou a capacidade das obras de associar a qualidade literária às questões contemporâneas.

Na lista, figuram sobretudo narrativas que tratam dos temas da desterritorialização, da inquietação existencial e da sexualidade.

Vale destaque a presença do estreante Gustavo Pacheco na lista. "Alguns humanos" é o primeiro livro do antropólogo e diplomata carioca, publicado pela editora Tinta da China. Também merece atenção Nara Vidal, que concorre com o romance "Sorte", da Editora Moinhos, casa tocada pelo cearense Nathan Matos.

Mineira de Guarani, Nara Vidal compõe a lista com romance publicado pela Moinhos, do cearense Nathan Matos

Diferenças

Na etapa final, as 10 obras serão reavaliadas para seleção dos três livros vencedores do Oceanos 2019. Os ganhadores serão divulgados em cerimônia aberta ao público na manhã do dia 5 de dezembro, no Itaú Cultural.

Nesta edição, o valor total da premiação foi aumentado de R$ 230 mil, em 2018, para R$ 250 mil. O Oceanos passa agora a contemplar três livros (as edições anteriores premiavam quatro), de modo a valorizar a singularidade de cada prêmio.

O livro vencedor receberá R$ 120 mil; o segundo colocado, R$ 80 mil e o terceiro, R$ 50 mil, sendo que livros de diferentes gêneros literários concorrem entre si.

Veja a lista completa de finalistas:

- "Alguns humanos", de Gustavo Pacheco – contos / Brasil, Tinta-da-China

- "A tirania do amor", de Cristovão Tezza – romance / Brasil, Todavia

- "Eliete", de Dulce Maria Cardoso – romance /Portugal, Tinta-da-China

- "Ensina-me a voar sobre os telhados", de João Tordo – romance / Portugal, Companhia das Letras Portugal

- "Luanda, Lisboa, Paraíso", de Djaimilia Pereira de Almeida – romance / Portugal, Companhia das Letras Portugal

- "Meio homem metade baleia", de José Gardeazabal – romance / Portugal, Companhia das Letras Portugal

- "O imortal", de Mauricio Lyrio – romance / Brasil, Companhia das Letras

- "O preto que falava iídiche", de Nei Lopes – romance / Brasil, Record

- "Sorte", de Nara Vidal – romance / Brasil, Moinhos

- "Sua Excelência", de corpo presente, de Pepetela – romance / Angola, Dom Quixote/Texto Editores