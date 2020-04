Prêmio Oceanos de Literatura divulga primeira etapa de seleção das obras concorrentes em 2020

Já está disponível na página do Itaú Cultural dedicada ao Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, e também na página da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas de Portugal (DGLAB), os resultados da primeira etapa de seleção das obras concorrentes ao Oceanos em 2020.

Concorrem 1.872 títulos – um total de 400 livros a mais do que na anterior –, publicados em 10 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Letônia, Moçambique e Portugal, além da região administrativa chinesa Macau.

Entre os selecionados, há um livro cearense: "Em Plena Luz", mais recente romance de Tércia Montenegro, publicado no ano passado pela Companhia das Letras.

Também há representantes nossos no júri da premiação: o poeta e escritor Everardo Norões, a escritora e professora Maria Nilda, o escritor Sidney Rocha e a escritora e jornalista Socorro Acioli.

O número de editoras inscritas totaliza 450, o maior entre os anos anteriores do prêmio. Neste ano, as edições do próprio autor somam 162 livros, representando 8,6% do total das inscrições. Um recorde.

Participam do Oceanos 2020 escritores de 11 nacionalidades diferentes, sendo 1574 apenas do Brasil. Todos escrevendo e publicando originalmente em língua portuguesa, principal critério do prêmio.

Em razão da pandemia do Covid-19, o Oceanos, o Itaú e a DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas de Portugal) decidiram executar as três etapas de votação do Oceanos deste ano por meio da plataforma digital desenvolvida pelo Núcleo de Inovação do Itaú Cultural.

Nas edições anteriores, apenas a primeira etapa era 100% virtual; nas demais, os jurados recebiam os livros por meio da plataforma e reuniam-se presencialmente para deliberar sobre o resultado.

Avaliação

Entre as categorias avaliadas pelo júri do Oceanos, poesia (com 849 livros) corresponde a 45,4% das inscrições. Os romances somam 588 obras e representam 31,4% do total; já os livros de contos (289 inscrições) perfazem 15,4%, seguidos por 109 volumes de crônicas (5,8%) e 37 obras de dramaturgia (2%.)

Todos os livros concorrem entre si, uma vez que o Oceanos elege as três melhores obras publicadas no ano anterior ao da premiação sem distinção de gênero literário.

Apenas três livros foram editados em mais de um país: o livro de crônicas "O universo num grão de areia", do moçambicano Mia Couto, publicado em Moçambique pela Fundação Fernando Leite Couto e em Portugal pela Caminho; o romance "Torto Arado", do brasileiro Itamar Vieira Júnior, publicado em Portugal pela Leya e no Brasil pela Todavia; e o livro de poemas "Um objeto cortante", da brasileira Alexandra Maia, publicado em Portugal pela Gato Bravo e no Brasil pela Numa Editora.

O número escasso demonstra que o empenho do Oceanos em ampliar o diálogo e o intercâmbio entre a produção literária dos países de língua portuguesa é acertado e necessário.

Quanto ao júri, é formado por 88 profissionais nesta primeira etapa – professores de literatura, críticos literários, escritores, poetas e jornalistas – de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Eles leem e avaliam as obras inscritas para escolher os 50 semifinalistas, que serão divulgados em agosto. Também elegem, entre si, os 14 membros dos júris das etapas subsequentes.

Na segunda etapa, o Júri Intermediário – formado por sete profissionais de pelo menos duas nacionalidades – será responsável por escolher os dez finalistas entre os semifinalistas. Na terceira e última etapa, o Júri Final – formado por outros sete profissionais de pelo menos duas nacionalidades – será encarregado da decisão a respeito dos três vencedores.

Além dos cearenses já citados, participam também da comissão de avaliação desta etapa nomes como Ana Paula Maia (RJ), Ademir Assunção (SP), Jacques Fux (MG) e João Batista Pereira (PB).