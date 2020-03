Prêmio Jabuti 2020 está com inscrições abertas

A partir desta terça-feira (17), editores e autores brasileiros poderão inscrever obras no Jabuti, o mais tradicional e prestigiado prêmio nacional do livro. O período vai até o dia 30 de abril por meio do site oficial , onde está disposto o regulamento completo da premiação.

Poderão concorrer à honraria obras inéditas com ISBN e Ficha Catalográfica, impressas ou digitais, publicadas em língua portuguesa no Brasil, em primeira edição, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

Realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o prêmio chega neste ano com 20 categorias e um vencedor do Livro do Ano. Também nesta edição, os quatro eixos permanecem organizados em Literatura, Ensaios, Livro e Inovação.

Algumas atualizações, contudo, foram realizadas, com o objetivo de abranger mais públicos. A categoria Humanidades, por exemplo, foi dividida em Ciências Humanas e Ciências Sociais. Essa reorganização foi realizada porque a seção reunia um grupo grande de temas distintos e também porque foi, nos últimos dois anos, a categoria em que houve o maior grupo de livros inscritos.

Por sua vez, foi criada a categoria Romance de Entretenimento, idealizada para premiar os autores nacionais de ficção que, normalmente, não são contemplados pelos prêmios de literatura.

Mais mudanças

Ainda no rol de modificações, a tradicional categoria Romance ganha novo nome a partir dessa edição: Romance Literário.

Já a categoria Impressão é retirada do prêmio porque a organização do prêmio considera que há um outro muito importante da Indústria gráfica: a CBL vai apoiar diretamente o Prêmio Fernando Pini, realizado pela Abigraf.

Outra novidade deste ano é a antecipação da cerimônia, que antes era feita em novembro. Neste ano, ela ocorrerá em setembro, em local e data que serão anunciados brevemente pela CBL.

Cearense Mailson Furtado, com seu "À Cidade", foi o grande vencedor na edição de 2018

Os primeiros colocados em cada categoria, como ocorre desde 2018, serão revelados somente no dia da cerimônia de premiação. Apenas a auditoria Ecovis Pemon terá acesso aos resultados.

Por fim, após homenagear Conceição Evaristo, o Jabuti homenageia neste ano a escritora Adélia Prado, poeta que recebeu condecorações nacionais e internacionais - entre elas, o maior Prêmio Canadense de poesia, o Griffin.

Veja abaixo lista dos diferentes valores de inscrições (mantido sem alteração pelo quarto ano consecutivo) e premiações:

Para obras individuais:

R﹩ 285,00 para associados da CBL;

R﹩ 327,00 para autor independente, ou seja, autor (Pessoa Física) que se autopublica e não está abrigado por nenhum selo de editora ou quaisquer Pessoas Jurídicas;

R﹩ 370,00 para associados de entidades congêneres;

R﹩ 430,00 para não associados.

Para coleções:

R﹩ 440,00 para associados da CBL;

R﹩ 457,00 para autor independente;

R﹩ 475,00 para associados de entidades congêneres;

R﹩ 515,00 para não associados.

Premiações:

Cada um dos autores e editoras vencedoras recebem a estatueta do Prêmio Jabuti.

Ao autor, caberá também uma premiação em dinheiro:

Vencedor de cada uma das 20 categorias: R﹩ 5.000 (Cinco Mil Reais)

Vencedor do Livro do Ano: R﹩ 100.000,00 (Cem Mil Reais)