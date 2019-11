Prêmio de Literatura da Universidade de Fortaleza abre inscrições até 16 de dezembro

O Prêmio de Literatura da Universidade de Fortaleza abre inscrições até o dia 16 de dezembro, para criações literárias do gênero Conto. Os candidatos podem participar do concurso nas categorias de Obra Inédita e Trabalhos Inéditos.

Para ser incluso na primeira categoria, o livro deve possuir, no mínimo, cem páginas de contos que não tenham sido publicados em nenhum órgão de comunicação e redes sociais. Já para os Trabalhos Inéditos, o concurso exige que o conto tenha no máximo cinco páginas, e também não tenha sido publicado em nenhum órgão de comunicação, inclusive blogs e redes sociais.

Os trabalhos serão avaliados por professores de literatura em língua portuguesa. A divulgação do resultado e entrega dos prêmios serão realizados no dia 23 de março de 2020, em solenidade no auditório da biblioteca.

Criado inicialmente pelo professor Batista de Lima, o projeto é oriundo da necessidade observada em relação ao estímulo literário na universidade. Batista explica que o concurso aborda três gêneros: conto, crônica e poemas, alternadamente em cada edição.

Ainda segundo o professor, a relevância em explorar o Conto é impulsionada pela rapidez cotidiana presente no mundo contemporâneo. “O conto consiste em uma narrativa curta, o leitor consegue ler de uma só vez. A narrativa satisfaz e distrai aquele que a lê, pois a história nos reconforta e nos distancia da realidade para entrarmos em seu mundo. Este é o milagre da narrativa”, ressalta Lima.

Inscrições

O candidato, pode inscrever até três obras diferentes e inéditas. As inscrições acontecem até o dia 16 de dezembro de 2019, das 8h às 18h, na Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, localizada no prédio da reitoria da Universidade de Fortaleza. Também podem ser realizadas através do email premiodeliteratura@unifor.br, até a data limite de inscrição.

Premiação

A Comissão Julgadora selecionará uma obra inédita, que receberá uma viagem (passagens aéreas) a São Paulo, para visitar a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, além da publicação da obra com tiragem de 400 exemplares.

Também serão selecionados 20 trabalhos inéditos para a premiação, do 1º ao 20º lugar: o autor, na categoria Trabalhos Inéditos, classificado em 1º lugar, receberá o prêmio de uma viagem (passagens aéreas) ao Rio de Janeiro para visitar a Biblioteca Nacional.

Já os autores da mesma categoria, classificados do 1º ao 20º lugar, terão seus trabalhos reunidos e publicados em forma de livro intitulado “Coletânea”, com tiragem de 20 exemplares para cada candidato.