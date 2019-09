Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia divulga resultado final

Nesta terça-feira (24), foi divulgado o resultado final do Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia. O concurso foi dividido em três categorias, Narrativas Brasileiras, Descobertas e Outras Visões, e recebeu mais de 170 propostas inscritas de 20 estados. O prêmio total é de R$280 mil.

Em breve, serão divulgadas as informações acerca da solenidade de entrega do prêmio.

Na categoria Narrativas Brasileiras, o vencedor foi Luiz Otávio Salameh Braga (PA). Foram recebidos 29 inscrições, sendo 24 de outros estados.

Já na Descobertas, das 79 propostas as vencedoras foram as de André de Sampaio Penteado (SP) e Mauricio Soares Gomes de Oliveira (PI). A Outras Visões contou com 44 inscrições e teve como vencedoras as de Claudia Barbosa Vieira Tavares (RJ) e Letícia Lampert (RS).

O Edital da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) tem como objetivo fomentar a fotografia brasileira, além de ampliar a reflexão e a experiência artística.

"Avaliamos o prêmio e tomamos um caminho de que ele pudesse ganhar uma abrangência nacional. A própria figura do Chico Albuquerque é uma referência nacional, merece esse destaque”, afirma Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Ceará.