Prefeitura inicia IX Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza nesta quarta-feira

O IX Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza inicia programação nesta quarta-feira (9), no Teatro São José. Com o tema “Gestão do Patrimônio e Cidades Inteligentes”, o evento conta com palestras, debates, mesas redondas e oficinas. Mediante lotação dos espaços, os interessados em participar das atividades e que não conseguiram realizar a inscrição online, poderão se cadastrar presencialmente, nesta quarta-feira, a partir das 13h, durante o período de credenciamento.

O Seminário tem como objetivo discutir sobre as práticas preservacionistas em cidades inteligentes, relacionando, de forma transdisciplinar, o conceito de sustentabilidade, produção de conhecimentos e construção do espaço vivido.

Na mesa de abertura, intitulada “O Patrimônio Cultural no ensino básico e no ensino superior: olhares, avanços e perspectivas”, participam o Prof. Dr. Gilberto Nogueira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e a Profª. Drª. Carmem Zeli de Vargas Gil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A atividade ocorre das 14h às 16h. Em seguida, das 16h30 às 18h, o Prof. Dr. Guilherme Wisnik (FAU-USP) profere a conferência “Arquitetura Contemporânea, design e patrimônio cultural: diálogos possíveis?”

Em paralelo à programação de palestras e debates no Teatro São José, o Seminário promove ainda uma série de oficinas realizadas em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ceará (IPHAN-CE) e com o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC).

O evento contará com certificação e é destinado para toda comunidade interessada no assunto, especialmente, professores, estudantes, gestores públicos, produtores culturais e estudiosos. Para conferir a programação completa do IX Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza, acesse cultura.fortaleza.ce.gov.br.

SERVIÇO

IX Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza

Data: 9 a 11/10

Local: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299 – Centro)

Mais informações: 3105-1291 ou seminariodopatrimonio2019@gmail.com