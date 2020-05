Prefeitura de Fortaleza vai distribuir benefício mensal a artistas de baixa renda por meio de edital

Teatro São José, em Fortaleza José Leomar

Artistas de baixa renda e trabalhadores da cadeia produtiva da cultura em situação de vulnerabilidade vão poder se inscrever em um edital para receber auxílio de R$ 100 mensais da Prefeitura de Fortaleza. O edital de seleção foi lançado nesta terça-feira (12) como forma de apoiar a classe durante o lockdown em combate à pandemia de Covid-19, que proíbe qualquer tipo de evento público, inclusive apresentações culturais. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio, durante uma transmissão em sua rede social.

Conforme Roberto Cláudio, a primeira parcela do benefício para os profissionais aprovados no edital será de R$ 200. "A gente lançou um edital para artistas de baixa renda e também trabalhadores da cadeia produtiva da cultura, que estejam em situação de maior necessidade. A gente tem um edital lá especificando todos os critérios de quem tem o direito de reivindicar e tem o endereço que é culturaemergencial.fortaleza.ce.gov.br", disse o prefeito durante live. "Então, o pessoal da cadeia econômica da cultura, de baixa renda, de maior vulnerabilidade, que preencher os critérios, pode também se cadastrar, e do mesmo jeito de feirantes, autônomos e ambulantes, vão receber a ajuda que seria de R$ 100 por mês, de R$ 200 de uma vez só, na conta bancária cadastrada", afirmou.

Outros profissionais autônomos, como feirantes, vendedores ambulantes e artesãos, que já estão cadastrados, já começou a receber os R$ 200 de uma vez, referentes ao meses de maio e junho.

Ainda segundo o prefeito, alguns desses profissionais e pessoas assistidas pelo Bolsa Família também estão recebendo cestas básicas, porém apenas 40% dos beneficiados fizeram a retirada do benefício. "“Estamos distribuindo até amanhã cestas básicas para algumas profissões autônomas e principalmente para quem é beneficiário do Bolsa Família. Infelizmente, mesmo a gente usando SMS, zap (sic), telefone, só conseguimos alcançar 40 % de beneficiários dessa primeira leva, que acaba amanhã. A gente já começa a segunda leva na quinta-feira. Então todo mundo que já recebeu a primeira, está sendo contatado para a partir de quinta-feira, nas 295 escolas selecionadas, ir receber a sua segunda cesta básica”, disse Roberto Cláudio.

O Estado do Ceará registrou 18.412 casos e 1.280 mortes por Covid-19 até 17h08 desta terça-feira (12). Os dados são da plataforma IntegraSUS, que contabiliza também 9.231 pacientes recuperados do novo coronavírus. Segundo o porta, foram 91 mortes a mais confirmadas nas últimas 24 horas, o terceiro dia com maior registro. O primeiro segue sendo o dia 2 de maio, com 99 óbitos. A taxa de letalidade da doença atingiu 7% na região. Fortaleza é o epicentro, com 12.484 casos.

Lockdown

De 19 h de quinta-feira (7) às 8 horas desta terça-feira (12), as equipes da polícia, trânsito e fiscalização de órgãos estaduais e municipais atenderam 668 ocorrências de desrespeito ao lockdown em Fortaleza, sendo 451 referentes às aglomerações, 158 por comércios não essenciais que continuavam em funcionamento e 59 por descumprimento de alguma norma do decreto estadual de isolamento, que visa combater a proliferação da Covid-19.