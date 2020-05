Prefeitura de Fortaleza divulga artistas selecionados para o 71º Salão de Abril

O Salão de Abril é um dos principais eventos das artes no Ceará. A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgou a lista de artistas selecionados para esse ano. 30 projetos artísticos irão compor a 71ª edição.

A premiação totaliza R$ 180 mil. Por conta da pandemia da covid-19, a mostra não aconteceu no mês que nomeia o salão. Informações sobre data e local ainda serão divulgadas.

Lista de selecionados

Em 2020, o Salão de Abril contará com pinturas, esculturas, instalações, videoartes, gravuras, performances e colagem. Foram avaliadas 502 obras de 336 artistas inscritos. A equipe curatorial da mostra é formada pelos profissionais Diego Matos (CE), Júlia Rebouças (SE/SP) e Paulo Portella (SP).

História

Os critérios de avaliação atenderam a coerência conceitual, investigações das linguagens contemporâneas, poética dos trabalhos, caráter inovador e qualidade formal.A premiação totaliza R$ 180 mil, equivalente a R$ 15 mil para os três primeiros colocados e R$ 5 mil para os demais.

Principal salão de artes do Ceará e um dos mais disputados e reconhecidos do País, o Salão de Abril completa 77 anos de existência. Esse ano, a mostra homenageia o artista Chico da Silva (1922-1985). A escolha a ilumina sua importância na história das artes plásticas do Ceará comemora seu 110º aniversário.