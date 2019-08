Prefeitura anuncia Virada Cultural e salas de cinema em terminal de ônibus ainda para 2019

O Dia Nacional da Cultura, no dia 5 de novembro, será celebrado em Fortaleza com uma Virada Cultural, anunciou a Prefeitura, nesta terça-feira (27). A novidade foi revelada junto com um pacote de ações que envolvem a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

O evento será baseado na experiência com o Viradão da Juventude, que já acontece na Rede Cuca, de acordo com o Prefeito Roberto Claudio.

Outra novidade ainda para este semestre é a execução do projeto Cinema nos Terminais. O plano prevê implantação de de salas de cinema nos terminais de ônibus com exibições de filmes de curtas e longas-metragens, nacionais e estrangeiros. A licitação será lançada ainda nesta semana, conforme o poder municipal.

Ainda em novembro, está previsto o Festival de Teatro de Fortaleza e o Festival da Música de Fortaleza, que deve se estender ao mês seguinte.

Já a partir do próximo mês, o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, receberá a inauguração de uma exposição sobre o cantor que dá nome ao espaço. A mostra será permanente e terá investimento de R$ 130 mil.

Relevância da Cultura

Na ocasião, o prefeito de Fortaleza ressaltou o valor da cultura no atual momento do País. "A cultura tem o poder de tocar as pessoas pela força das suas expressões, e o Brasil precisa, como nunca precisou, da força da militância e de um setor cultural vivo, ativo e politizado".