Pré-carnaval em Fortaleza tem início com festa na Praça do Ferreira

Fevereiro ainda não chegou, mas já é carnaval para quem aproveitou o primeiro dia de festas do Ciclo Carnavalesco 2020 em diversos pontos de Fortaleza, nesta sexta-feira (24). Na Praça do Ferreira, quem abriu a folia foi a Superbanda, seguida pelo bloco Luxo da Aldeia. A festa acontece até o dia 16 de fevereiro, durante os próximos quatro fins-de semana antes do carnaval.

As apresentações do Luxo da Aldeia já viraram tradição para muitos dos foliões. Revisitando músicas de compositores regionais, o bloco já conquistou um público fiel, como a nutricionista Renata Jataí, de 26 anos. "Acompanho o Luxo desde a época do Benfica. Eles foram mudando de lugar e a gente só acompanhando. Eu gosto muito porque eles prezam por tocar compositores cearenses, então valoriza a nossa cultura. Pra mim o Luxo é a cara do carnaval de Fortaleza", diz.

E o público já se mostrou preparado para curtir os dias de folia. Com fantasias e adereços, a alegria já era presente entre quem compareceu à festa. A operadora de caixa Elisângela Pereira, de 29 anos, foi aproveitar o momento com o irmão, Tiago da Silva, de 10 anos, já trajado como super-herói. "Sempre participo dos pré-carnavais. Gosto muito da Praça do Ferreira, é o melhor pré que eu acho, muito calmo, tranquilo, família, muito bom pra trazer criança", diz Elisângela. "Eu escolhi essa fantasia porque combina com o carnaval. Gosto de me fantasiar. Toda vez que minha irmã vem eu quero vir junto", completa Tiago.

O secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva, presente na festa, pontuou a diversidade existente no pré-carnaval de Fortaleza. "Esse ano serão 12 polos do carnaval espalhados. E nosso carnaval tem uma marca muito plural, de muita diversidade. Nós temos um carnaval de todos os ritmos, todos os gêneros, que consegue juntar os artista da nossa cidade. Aqui nós encontramos samba, forró, rock, mistura de ritmo. Fortaleza não tem um carnaval marcado como algumas capitais, que são marcadas pelo axé, pelo frevo, e pelo samba. Aqui a gente faz uma mistura muito bacana. Quem curte o carnaval, quem curte a nossa festa, vai entender que essa é a nossa forma, a nossa cara. Nós temos o carnaval da pluralidade", diz.