Pré-Carnaval do Theatro José de Alencar homenageará Palhaço Pimenta

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Theatro José de Alencar promove o tradicional Baile à Fantasia do Zé de Alencar, com atrações para adultos e crianças. No evento, acontecerá ainda um desfile e a escolha das três melhores fantasias.

A programação do primeiro dia terá início às 18h com o Baile Adulto, ao som das bandas O Transacionais e Dubaile. A entrada para o baile adulto será permitida apenas para pessoas fantasiadas ou mascaradas, limitada à lotação do espaço. A distribuição dos ingressos começa no dia 11 de fevereiro, a partir das 14h na bilheteria do TJA, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

No segundo dia é a vez de a criançada curtir o Bailinho à Fantasia do Zé de Alencar, a partir das 16h. Na ocasião, diversos palhaços farão uma homenagem ao Palhaço Pimenta, animando a festa com brincadeiras, palhaçadas e muita alegria. A animação musical ficará por conta da banda Pimenta Malagueta.

Serviço

Baile à Fantasia do Zé de Alencar

Dia: 15 e 16 de fevereiro de 2020 (sábado e domingo)

Local: Jardim do Theatro José de Alencar

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525, Centro

Baile Adulto (15/02) somente para pessoas fantasiadas ou mascaradas

Atrações: Os Transacionais e Dubaile

Horário: 18h

Ingressos: mediante doação de 1 kg de alimento não perecível por ingresso

Retirada: a partir do dia 11 de fevereiro, 2 (dois) ingressos por pessoa

Baile Infantil (16/02)

Atrações: Pimenta Malagueta e Palhaço Pimenta

Horário: 16h

Ingressos: mediante doação de 1 kg de alimento não perecível para adultos

Retirada: na hora do evento

Programação completa no site