Praias do Nordeste estão entre os principais destinos de Réveillon dos famosos

As praias do Nordeste são uma das principais opções escolhidas pelos famosos para passar a virada do ano. Os pontos turísticos recebem os visitantes bem antes do Réveillon e dão espaço às comemorações que só encerram com a chegada de 2020. A vista paradisíaca de Trancoso, Carneiros, Fernando de Noronha, Jericoacoara, Itacaré e Barra de São Miguel estampa os posts nas redes sociais dos artistas como cenário central. Saiba quem vai esperar pelo ano novo em terras nordestinas:

Marina Ruy Barbosa

Marina está em Trancoso, na Bahia FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A atriz curte as férias na praia de Trancoso, na Bahia, ao lado do marido Alexandre Negrão. No último domingo (29), Marina participou de uma festa com a atriz Luma Costa, a digital influencer Camila Coutinho e outros amigos.

Larissa Manoela

Larissa e Leo Cidade passeiam pelo litoral de Alagoas FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Em Alagoas, na Barra de São Miguel, Larissa Manoela está aproveitando que 2020 ainda não chegou para fazer passeios de barco com o namorado Leo Cidade. No Instagram, a atriz compartilha com os fãs as belezas do local e comemorou os 27 milhões de seguidores na praia.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O casal se diverte com os filhos em Trancoso, na Bahia FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Diferente dos outros anos, o casal resolveu passar a virada do ano em Trancoso, na Bahia. Com os filhos Titi e Bless, Giovanna e Bruno registram momentos de diversão como a primeira aula de capoeira das crianças e as brincadeiras na piscina.

Juliana Paes

A atriz está com a família em Jericoacoara FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Em terras cearenses, na paradisíaca Jericoacoara, Juliana Paes anticipou os festejos de ano novo e trouxe a família para conhecer a praia. No Instagram, a atriz mostra a diversão dos dois meninos nas dunas da vila.

Bruna Marquezine

Bruna fez uma sessão de fotos em Trancoso, na Bahia FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Marquezine está em Trancoso, na Bahia, mas tem evitado expor nas redes sociais, como costuma fazer. Nos stories, a atriz mostrou uma sessão de fotos de biquini na piscina e seu café da manhã desta segunda-feira (30).

Sabrina Sato

Sabrina, Duda Nagle e Zoe esperam a chega de 2020 em Itacaré FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A apresentadora também está na Bahia, mas em Itacaré. Sabrina está na companhia do marido Duda Nagle e da filha Zoe para curtir as férias no litoral nordestino. No último domingo (29), Sato participou de um show da cantora Ivete Sangalo e aproveitou para mostrar o que reserva para o Carnaval de 2020.

Agatha Moreira e Rodrigo Simas

O casal está em Fernando de Noronha FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O casal escolheu Fernando de Noronha como destino para passar o Réveillon. Os dois têm aproveitado para curtir ao lado dos amigos e postam fotos mais focadas na paisagem.

Grazi Massafera e Caio Castro

Os atores estão com amigos em Carneiros FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Assim como Bruna Marquezine, a atriz está mais afastada das redes sociais. Mas, recentemente, ela e Caio Castro foram vistos lado a lado em foto postada por amigos que também estão em Carneiros, em Pernambuco. No Instagram, o ator postou uma foto ao lado dos amigos, mas sem a presença de Grazi Massafera.

Nathalia Dill

A atriz está aproveitando as férias para tirar muitas fotos em Noronha FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A atriz aproveitou o cenário de Fernando de Noronha para posar para várias fotos no local. Junto com o casa Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Nathalia participou de um agimo oculto na noite do último domingo, no qual tirou o marido Pedro Curvello.

Marina Moschen

A atriz fez um passei de barco pela ilha FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Marina, que também está em Noronha, vem se divertindo nas férias tanto em festas na ilha quanto descansando em meio as belezas da praia. A atriz aproveitou o fim de semana para se divertir com os amigos em um passeio de barco e começou esta segunda-feira (30) com uma massagem.

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne

O casal está aproveitando as férias mais off-line FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Os pais da pequena Madalena levaram a filha para esperar por 2020 em Fernando de Noronha. Junto com os amigos, os dois se divertiram durante um passeio de barco e resolveram ficar mais off-line, postanto poucos stories.

Isabella Santoni

A atriz está em Fernando de Noronha com um novo visual FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Recentemente, a atriz anunciou que está solteira. Portanto, resolveu curtir a virada do ano com os amigos na ilha queiridinha dos famosos. Isabella, que apostou em um novo visual para as férias, tem aproveitado a companhia dos outros artistas que estão em Noronha e das festas, além de deixar um tempinho para o surf.