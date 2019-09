Praia de Iracema recebe feira de artes, shows e oficinas a partir desta quarta-feira (11)

Além da Rua – Festival Internacional de Artes e Conexões propõe um novo olhar e novas maneiras de viver as ruas da cidade com uma programação de oficinas, pinturas de muros, shows, feira criativa, exposição e muitas outras atividades. O evento gratuito começa nesta quarta-feira (11) e segue até o dia 15 de setembro.

Mais cedo o público poderá conferir o Babado Coletivo que vai permanecer durante os cinco dias do festival, com cerca de 50 stands, oferecendo produtos de marcas e empreendedores locais no calçadão do Estoril, Praia de Iracema.

Enquanto o Sol se põe, três velas com as cores do Festival deslizam no mar do Poço da Draga até a Estátua de Iracema, dando a largada oficial ao evento. Na sequência, o público poderá conferir as primeiras atrações no Palco Tremembés, que será invadido pelas atrações do Quarta de Iracema, projeto do Instituto Iracema com Centro Cultural Belchior.

Para o final da tarde, estão marcados dois workshops de Hip Hop – New School, com Barão, e de Middle School, com Coreano. Seguido pelo espetáculo Vetin e a apresentação de Cypher, com DJ William, da turma do Cuca Mondubim. Na noite do primeiro dia, às 21h, a brasilidade da cantora Simone Sousa põe o povo pra dançar com o repertório do álbum Mar do Meu Amar.

A partir do segundo dia de Festival, a programação oferece oficinas de Tattoo, de Stencil e um Seminário sobre Arte Urbana, além de eventos sobre criatividade e empreendedorismo e uma exposição de curtas no Poço da Draga. Na quinta-feira (12) começa um dos grandes potenciais da cultura urbana, a pintura de murais, com 18 nomes locais, nacionais e internacionais. Já na sexta-feira (13) tem shows e Farra na Casa Alheia.

No sábado (14), o Bomb Beat leva 60 grafiteiros da capital e arredores para jogar letterings e cores nos muros de um estacionamento da PI. O Bomb Beat receberá a presença da fotojornalista Martha Cooper, norte-americana de 74 anos, primeira fotógrafa a enxergar no grafite do final dos anos 70 e início dos anos 80 uma expressão transformadora na intervenção urbana.

Voltando ao ponto de origem, no domingo (15), é chegada a hora da Tertúlia Black Vândala, que vai invadir a Ponte Velha, Poço da Draga, a partir das 15h. Com o ritmo da “Black Music”, um coletivo de DJs e produtores musicais da capital instiga coreografias improvisadas com músicas que vem desde o Soul, R&B, Funk, Boogie e Disco.

A assinatura artística do Festival é do casal Acidum Project, Tereza Dequinta e Robézio Marques, que ao longo dos anos vem construindo parcerias. Realização da empresa Ato Marketing Cultural, sob a direção de Ivina Passos. Curadoria do Instagrafite e grandes parceiros como Babado Coletivo, Lacra Ordinária, Lugar ArteVistas, Shot Up, Poro e Baião Studio.

Programação

11 de setembro (quarta-feira)

Além da Rua na Quarta de Iracema (programação especial)

Babado

16h às 21h - Babado Coletivo

Lugar: Estoril

Música

17h - Além da Rua na Quarta de Iracema

Atração: Coletivo Hip Hop

Workshop de Hip Hop New School com Barão

Workshop de Hip Hop Middle School com Coreano

Espetáculo Vetin - Grupo de Dança

Rede Cuca Mondubim - Cypher com DJ William

Lugar: Palco Tremembés

21h - Show

Atração: Simone Sousa com o show Mar do meu amar

Lugar: Palco Tremembés

12 de setembro (quinta-feira)

Pinturas

8h a 18h - Pinturas de Muros

Artistas Visuais - Curadoria: Instagrafite (@instagrafite)

Rua dos Cariris (calçadão da Praia de Iracema) e Rua dos Tabajaras.

Oficinas

14h - Oficina de Tattoo (InkLoad)

Facilitador: Deco

Local: Casa da Cultura Digital

Inscrição: Gratuita / 10 vagas (inscrições no Sympla)

15h - Seminário a Arte Urbana e a Cidade

Painel a Arte Urbana e a Cidade.

Facilitadores: Gloria Diógenes (antropóloga) + Instagrafite + Ivina Passos (Ato Marketing Cultural) + Davi Gomes (Diretor-Presidente Instituto Iracema) + Robézio e Tereza Dequinta (Acidum).

Lugar: Centro Cultural Belchior

Inscrição: Gratuita / 70 vagas (inscrições no Sympla)

18h - Credenciamento Artista

Lugar: Centro Cultural Belchior

Babado

16h às 21h - Babado Coletivo

Local: Estoril

17h - DJ Lola

Lugar: Palco do Babado

17h - DJ Bia Turri

Lugar: Palco Mina no Estoril

17h - Papo Mina

Lugar: Mar de Rosas

Facilitadoras: Raquel Praxedes (elabore) + Jessica (atravessei)

+ Marina (euvoudemaria) + Nathalia (Nali) + Meire (menah) + Manu (Mar de rosas)

Inscrição: Gratuita / 25 vagas (inscrições no Sympla)

Teatro

19h - Teatro de Rua

Espetáculo Conversa de Lavadeiras

Grupo Rei Leal Coletivo Teatral

Lugar: Centro Cultural Belchior

Música

18h - HAPPY HOUR

Atração: Dj Márcio Paluma

Lugar: MIRA Cozinha, no Centro Cultural Belchior.

19h - Discotecagem do Guga

Atração: Dj Guga de Castro

Lugar: Palco Tremembés

21h - Show

Atração: Beat N’Jazz ( Di Ferreira e Cláudio Mendes)

Lugar: Palco Tremembés

After Além da Rua

22h - Atração: Nayra Costa

Lugar: Café Couture

Couvert: R$ 10

13 de setembro (sexta-feira)

Pinturas

8h as 18h - Pintura de Muros

Artistas Visuais - Curadoria: Instagrafite @instagrafite

Rua dos Cariris (calçadão da Praia de Iracema) e Rua dos Tabajaras.

Oficinas

8h - Oficina de Stencil

Facilitador: Selo Coletivo

Lugar: Casa da Cultura Digital

Inscrição: Gratuita / 15 vagas (inscrições no Sympla)

14h - Oficina de Tattoo (InkLoad)

Facilitador: Deco

Local: Casa da Cultura Digital

Inscrição: Gratuita / 10 vagas (inscrições no Sympla)

14h - Oficina de Lambe Lambe

Facilitador: Selo Coletivo

Local: Casa da Cultura Digital

Inscrição: Gratuita / 15 vagas (inscrições no Sympla)

14h - Rapadura Day

Lugar: Centro Cultural Belchior

18h - Drink About

Lugar: Café Couture

Babado

16h às 21h - Babado Coletivo

Local: Estoril

17h- DJ Bia Gondim

Lugar: Palco Mina no Estoril

17h - Papo Mina

Lugar: Mar de Rosas

Inscrição: Gratuita / 25 vagas (inscrições no Sympla)

Exposições

19h - Exibição dos Curtas/Fotobiografia e lançamento do livro Território da Memória

Lugar: Poço da Draga - Antigo Chafariz

Música

16h - Pôr-do-sol da Vila

Atração: David Ávila

Lugar: Palco Tremembés

18h - Show

Atração: Caike Falcão e Convidados

Lugar: Palco Tremembés

20h - Farra Na Casa Alheia

Atração: Djs Guga de Castro e Marquinhos

Lugar: Palco Tremembés

After Além da Rua

22h - Viva la Vulva

Atração: Selva Beat, com participação de Di Ferrera, Nara Hope, Samara Garcia e Marília Oliveira.

Lugar: Mambembe

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

14 de setembro (sábado)

Pinturas

8h a 18h - Pinturas de Muros

Artistas Visuais - Curadoria: Instagrafite @instagrafite

Rua dos Cariris (calçadão da Praia de Iracema) e Rua dos Tabajaras.

Oficinas

10h - Palestra "Criatividade e Design Thinking para Empreendedores"

Facilitador: Desencaixa (Maria do Céu e Edmundo Benigno)

Lugar: Centro Cultural Belchior

Inscrição: Gratuita / 70 vagas (inscrições no Sympla)

16h - Visita Guiada Além da Rua- Interpretação simultânea em libras para surdos.

Facilitador: Surd.Art

Lugar de Saída: Centro Cultural Belchior

16h - Tour Além da Rua - Visita Guiada Bilíngue

Facilitador: Max Idiomas + Instagrafite

Lugar de Saída: Centro Cultural Belchior

Bomb Beat

9h as 16h - Bomb Beat

Apresentação de DJs: Dj Betty, Dj Falção, Dj Doido e Dj Flip.

Lugar: Estacionamento “Antigo Boliche” Calçadão Praia de Iracema

Babado

16h às 21h - Babado Coletivo

Local: Estoril

17h - DJ Maarji

Lugar: Palco Mina no Estoril

Teatro

19h - Teatro de Rua

Espetáculo Circo Alegria

Grupo Garajal

Lugar: Centro Cultural Belchior

Música

12h - Feijoada com Chorinho

Lugar: Bar do Mincharia

16h - Festival Abrigo em Movimento

Atrações: Terra Mórfica; O Ciclo; Os Senhores da Casa Azul e Banda Neurônica

Lugar: Palco Tremembés

19h - Discotecagem do Guga

Atração: Dj Guga de Castro

Lugar: Palco Tremembés

20h - Show

Atração: Camila Marieta

Lugar: Palco Tremembés

After Além da Rua

22h - Festa Além da Rua - Caixa de Eventos

Atração: Flora Mattos e Two Folks

Lugar: Jam Rock

Ingresso: R$ 35

15 de setembro (domingo)

Música

15h - Tertúlia Black Vândala

Lugar: Ponte Velha - Poço da Draga.