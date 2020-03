Porto Iracema das Artes oferece oficina de interpretação gratuita com Marcélia Cartaxo

A primeira oficina da Escola Porto Iracema das Artes em 2020 tem Marcélia Cartaxo como ministranda. A atriz estará a frente da oficina "Interpretação para cinema e TV" nos dias 10 a 12 de março.

A oficina é destinada a atrizes e atores que desejem se aperfeiçoar ou se familiarizar com as especificidades da atuação no cinema e na televisão. Os interessados devem se inscrever no primeiro dia de evento, a partir das 13h. Serão ofertadas 25 vagas, as quais vão ser ocupadas por ordem de chegada.

A partir de sua experiência como atriz e diretora, Marcélia aborda aspectos da interpretação dramática nesses veículos, como concentração, memória da emoção, ação dramática e caracterização, discutindo as condicionantes específicas desses veículos na preparação do ator.

A escolha da atriz para ministrar a primeira oficina do ano letivo do Porto Iracema das Artes está relacionada ao tema anual da escola, que em 2020 será "Poéticas de Coexistência". A temática propõe fomentar o debate sobre a convivência com as diferenças.

Serviço

Interpretação para cinema e TV

Período da oficina: 10 a a 12 de março, das 14h às 18h

Carga horária: 12 h/a

25 vagas