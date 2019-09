Porto Iracema das Artes oferece curso sobre a história da Umbanda no Ceará

O artista, pesquisador e antropólogo Jean dos Anjos ministra o curso “História da Umbanda no Ceará”, oferecido pelo Porto Iracema das Artes. A formação gratuita acontece de 09 a 13 de setembro, das 18h30 às 21h. O primeiro dia de formação será uma aula aberta, sem necessidade de inscrição. Para os outros dias, a Escola recebe inscrições para as 30 vagas disponíveis até a quinta-feira (5), podendo ser feitas pelo site da instituição.

Com a proposta de apresentar questões e aspectos socioculturais da Umbanda, o curso aborda suas complexidades dentro da formação da sociedade cearense e brasileira. Narrativas da história da religião no Ceará contada pelo Povo de Santo e por pesquisadores/as das religiosidades afroameríndias também serão apresentadas.

Jean dos Anjos, que ministrará a atividade, é um dos alunos da Temporada Formativa do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes em 2019.

Não há pré-requisitos para participar do curso, mas é obrigatório ter no mínimo 18 anos. A lista de selecionados para o curso será divulgada no site da Escola no dia 06 de setembro.

Serviço

Curso “História da Umbanda no Ceará”

De 09 a 13 de setembro de 2019, das 18h30 às 21h, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema) Inscrições de 02 a 05 de setembro, em: http://www.portoiracemadasartes.org.br/inscricoes. Gratuito.