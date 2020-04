Porto Iracema das Artes divulga online curtas-metragens produzidos por alunos

Em continuidade à campanha "Embarcação das Artes", desenvolvida durante o período de isolamento social, a Escola Porto Iracema das Artes está disponibilizando online alguns curtas-metragens realizados pelos alunos do Curso Básico de Audiovisual no Preamar- Programa de Realização da Escola. A disponibilização do material será semanal.

"Rastros" e "Matraca" são os primeiros a serem liberados pela instituição. Os dois documentários produzidos em 2015 têm em comum o olhar para Fortaleza a partir de autores da literatura cearense.

Com direção e roteiro de Sabina Colares e Samarkandra Pimentel, o curta "Rastros" conta a história de três artistas que repetem por Fortaleza o mesmo percurso realizado pelos personagens do romance "A Afilhada", de Oliveira Paiva.

Já "Matraca" narra os registros de um flâneur que, no itinerário da Praça do Ferreira ao Passeio Público, interage com as transformações e permanências, como um eco do passado emerso da obra A Normalista de Adolfo Caminha.

Além de Rastros e Matraca, também será disponibilizado os curtas-metragens "Ao mar", "Capitais", "Aos Meus Pés" e "Grilhões", que já cumpriram o período necessário para circulação em festivais. Desde 2015, o programa Preamar de Audiovisual já auxiliou na produção de 13 curtas, escritos e dirigidos por alunos da instituição.

De portas fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, a campanha Embarcação das Artes é uma iniciativa da Escola Porto Iracema das Artes que visa amenizar o isolamento social, levando cultura às pessoas que não podem sair de casa.

Ao longo da quarentena, a instituição tem indicado diversas listas com filmes, espetáculos de dança e teatro, dicas de fotografia, artes visuais e playlist de músicas, além de lives em parceria com artistas nas redes sociais.