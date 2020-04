Porto Iracema das Artes disponibiliza conteúdo gratuito de debates e masterclasses

Com a impossibilidade de realização de aulas presenciais, o Porto Iracema das Artes disponibiliza no canal do espaço no Youtube masterclasses e debates ocorridos na Escola anteriormente. A decisão foi tomada para expandir o acesso ao material mesmo em meio à pandemia de coronavírus e o conteúdo, totalmente gratuito, traz as mais diferentes linguagens.

A iniciativa é parte da ‘Embarcação das Artes’, ações online promovidas pelo Porto nesse período. Lives com artistas e a exibição de filmes de alunos da escola também já estiveram entre as medidas.

Confira abaixo a lista de material disponibilizado pelo Porto Iracema das Artes:

- A Palavra como Arte | Amarrações Estéticas, com Antônio Cícero e José Miguel Wisnik

– “Arte em mínima potência”, com Maria Helena Bernardes

– “Biografias da atriz”, com Grace Passô

– “Cinema de Cozinha”, com Cao Guimarães:

– “Composição e Arranjo para Orquestras”, com André Mehmari

– “Diálogos Possíveis”, com Márcia Tiburi

– “Direção de arte para shows”, com Anna Turra

– “Entre linhas – desenho, gravura, fotografia, vídeo, livro de artista, instalação”, com a Edith Derdyk

– “Embarque”, com Paula Sampaio

– “Narrar a cidade”, com Tércia Montenegro

– “O colecionismo e a cultura dos jogos eletrônicos”, com Cleidson Lima

– “O Processo Criativo do Ator no Audiovisual”, com Chico Diaz

– “O Violoncelo na MPB”, com Lui Coimbra

– “Trajetórias e Processos Criativos”, com Mahmundi