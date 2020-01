Porto Iracema abre inscrições para cursos de formação gratuitos

Os interessados em formação artística já tem um ponto de encontro neste primeiro semestre. O Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas para cursos em Cinema, Dança e Literatura.

A quarta edição do projeto Fábulas de Janeira traz a Oficina de Escrita Ensaística, com Joca Reiners Terron, entre os dias 20 e 24 de janeiro. As inscrições para as 25 vagas estão abertas até o dia 15 de janeiro. Para participar, é preciso ter a partir de 16 anos.

Já até o dia 16 de janeiro, estão disponíveis as inscrições para o Ateliê de Crítica Cinematográfica, com Pedro Azevedo, e podem ser feitas pelo site. A iniciativa é uma parceria com a Mostra Retroexpectativa 20'. As aulas também acontecem do dia 20 a 24 de janeiro.

Quem quer se profissionalizar na Dança pode optar por participar do processo seletivo para a 7ª Turma do Curso Técnico em Dança (CTD), que se inicia em março deste ano e vai até dezembro de 2021. As inscrições seguem abertas até o dia 2 de feveireiro. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e ter concluído ou estar cursando o 2º ano do Ensino Médio.

Serviço

Fábulas de Janeiro IV: “Viagem ao redor de meu banheiro” – Oficina de Escrita Ensaística com Joca Reiners Terron

De 20 a 24 de janeiro, de 18h30min às 21h30min

25 vagas

Pré-requisitos: gostar de ler, escrever e ter a partir de 16 anos

Período de inscrição: 9 a 15 de janeiro

Gratuito

Ateliê de Crítica Cinematográfica – Mostra Retroexpectativa 20’ com Pedro Azevedo

De 20 a 24 de janeiro, 10h às 13h

15 vagas

Período de inscrição: 10 a 16 de janeiro

Gratuito

Seleção para 7ª Turma do Curso Técnico em Dança (CTD)

Segunda a sexta-feira, 8h30min às 12h30min | Março 2020-Dezembro 2021 (1.380 horas/aula)

35 vagas

Pré-requisitos: 16 anos no ato da matrícula, ter concluído ou estar cursando o 2º ano do Ensino Médio

Período de inscrição: 10 de janeiro a 02 de fevereiro

Gratuito

Inscrições no site